Seat inaugura la planta d'assemblatge de bateries de Martorell
L'automobilística té l'objectiu d'assolir una capacitat màxima de 600.000 vehicles a l'any, la meitat elèctrics
Maria Asmarat / Àlex Recolons (ACN)
Seat ha inaugurat aquest divendres la planta d'assemblatge de bateries de Martorell, que permetrà fabricar 1.200 sistemes al dia i 300.000 a l'any. L'acte, on ha participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha constatat que l'automobilística encara la "recta final" del seu procés d'electrificació i fa un "pas clau" per la producció en sèrie del Cupra Raval, que es presentarà mundialment a Barcelona el pròxim març, i del Volkswagen ID. Amb aquesta "transformació", les instal·lacions del Baix Llobregat tenen l'objectiu d'assolir una capacitat màxima de producció de 600.000 vehicles a l'any, dels quals la meitat podrien ser elèctrics en el futur.
Les noves instal·lacions tenen una superfície de 64.000 metres quadrats, l'equivalent a nou camps de futbol, i capacitat per fer l'assemblatge d'un sistema de bateries cada 45 segons.
"Estem preparats per produir cotxes 100% elèctrics 'Made in Spain' que faran la mobilitat elèctrica accessible a tot Europa", ha dit el conseller delegat de Seat i Cupra, Markus Haupt.
La planta d'assemblatge de bateries donarà servei "exclusivament" a les línies de producció del Cupra Raval i del Volkswagen ID.Polo a partir del 2026. Segons ha explicat l'automobilística, els sistemes es traslladaran de forma automatitzada al taller de muntatge a través d'un pont de 600 metres.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen