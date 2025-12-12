Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seat inaugura la planta d'assemblatge de bateries de Martorell

L'automobilística té l'objectiu d'assolir una capacitat màxima de 600.000 vehicles a l'any, la meitat elèctrics

El conseller delegat de Seat i Cupra, Markus Haupt; amb el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; i el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de la planta d'assemblatge de bateries

Maria Asmarat / Àlex Recolons (ACN)

Martorell

Seat ha inaugurat aquest divendres la planta d'assemblatge de bateries de Martorell, que permetrà fabricar 1.200 sistemes al dia i 300.000 a l'any. L'acte, on ha participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha constatat que l'automobilística encara la "recta final" del seu procés d'electrificació i fa un "pas clau" per la producció en sèrie del Cupra Raval, que es presentarà mundialment a Barcelona el pròxim març, i del Volkswagen ID. Amb aquesta "transformació", les instal·lacions del Baix Llobregat tenen l'objectiu d'assolir una capacitat màxima de producció de 600.000 vehicles a l'any, dels quals la meitat podrien ser elèctrics en el futur.

Les noves instal·lacions tenen una superfície de 64.000 metres quadrats, l'equivalent a nou camps de futbol, i capacitat per fer l'assemblatge d'un sistema de bateries cada 45 segons.

"Estem preparats per produir cotxes 100% elèctrics 'Made in Spain' que faran la mobilitat elèctrica accessible a tot Europa", ha dit el conseller delegat de Seat i Cupra, Markus Haupt.

La planta d'assemblatge de bateries donarà servei "exclusivament" a les línies de producció del Cupra Raval i del Volkswagen ID.Polo a partir del 2026. Segons ha explicat l'automobilística, els sistemes es traslladaran de forma automatitzada al taller de muntatge a través d'un pont de 600 metres.

