Opinió
¿Ens ha de preocupar nedar sobre deute?
¿A qui li importa que el món estigui enfonsat en deute? ¿I a qui li interessa recordar que les grans crisis econòmiques de la història tenen un denominador comú d’arrel: una mala gestió del deute i dels riscos que porta implícits? A mesura que s’està tancant el 2025, el sentiment d’eufòria financera es consolida. Tant és l’optimisme que comença a provocar certa tremolor de cames.
Cas d’Espanya. El semipont de la Constinmaculada ha cobert les millors expectatives del sector hoteler. Des del litoral fins a les muntanyes, passant pels hotelets rurals més o menys agradables que han crescut com bolets en els últims anys al país despoblat. El 8 a la tarda i al vespre, les carreteres que es dirigien a les grans ciutats estaven col·lapsades. I ja no només això, els temes de conversa comencen a girar sobre què farà cadascú per Nadal i Cap d’Any. Anar als mercats de Nadal de l’Alsàcia, Alemanya i Àustria ja és tan costumista com anar a fer uns pintxos o unes tapes el divendres a la nit.
¿Què causa aquesta eufòria? Es pot deure a dos factors que estan units: l’efecte riquesa a causa de la revalorització de les inversions i la facilitat per endeutar-se i, més encara, fraccionar el pagament d’aquest deute si és necessari. En el fons, aquests comportaments s’alimenten del carpe diem generat després de la pandèmia. El clàssic tal dia farà un any.
Tornada a les xifres del deute, amb ganes d’alertar de les tempestes que es poden despertar en l’horitzó. La font és l’Institut de Finances Internacionals (IFF), informe del 9 de desembre. Adverteix que el món va tornar a batre un rècord històric. El deute total agregat ja suma 346 bilions de dòlars (divisa de referència per portar a terme els còmputs històrics), el 310% del PIB mundial.
Del deute, 105,8 bilions han sigut emesos pels estats per tal de finançar inversions, i qualsevol de les facetes del sistema del benestar, més ben o més mal interpretat, a més de despeses innecessàries i corrupteles diverses emmascarades. Aquesta xifra representa cinc vegades més que a principis del segle XXI. Lideren l’increment d’aquest deute la Xina -comunistes en qualitat de capitalistes- i els Estats Units, seguits de França, Itàlia i el Brasil. El Japó continua sent el país amb un percentatge més elevat de deute públic sobre el seu PIB: el 240%. La resta del deute està repartit entre les llars (64 bilions), les empreses (99 bilions) i el sector financer (77 bilions).
A Espanya, el deute públic representa 1,7 bilions d’euros (1,5 bilions de dòlars), el 105% del PIB. En interessos del deute, l’Estat paga 40.000 milions d’euros a l’any. Les empreses sumen un deute d’un bilió d’euros, i les llars, de 0,7 bilions.
Fins aquí, simplificats, els números crus del deute. ¿Per què no bullen encara?
Des de posicions optimistes, la sensació és que no hi ha prou arguments perquè es repeteixin crisis com en el passat. I sempre, com es va demostrar en el breu període del 2022 fruit del procés inflacionari generat després de la invasió russa d’Ucraïna, el deute es pot cuinar tendrament. És a dir: adequant de manera temperada polítiques monetàries i recorrent (es va fer en la pandèmia i per evitar l’ensorrament de l’euro l’estiu del 2012) al tirar cap endavant sense pensar-hi gaire. Els bancs centrals poden omplir el dipòsit, a més de manejar el volant adequadament. Refinançar és un dels verbs de moda del sistema capitalista.
I els pessimistes, ¿o caldria anomenar-los realistes? L’IFF ja assumeix que els nivells de deute continuaran pujant a causa de les despeses en defensa i el finançament del desenvolupament de centres de dades, IA i tecnologies d’última encuny. Tant per part de les administracions com de les empreses. Les entitats financeres, que viuen una bonança borsària, continuaran fent l’agost creant estructures de préstecs sofisticades i cada vegada més complexes.
¿Com es pot torçar el panorama, creant un xoc creditici? De dues maneres: un augment inesperat de la inflació a causa de la geopolítica -empitjorament de les guerres o amenaces noves- que obligui els bancs centrals a augmentar els tipus d’interès, incrementant els costos del deute, o l’aparició d’un fenomen inesperat, amagat en l’embolic del sistema financer. Per exemple, des de les anomenades finances a l’ombra fins a la contaminació producte d’un ensorrament de les criptomonedes.
Tot i que, de veritat: ¿a qui l’amarga pensar que la il·lusió pot durar sempre, tot i que sigui artificial?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes