El sector porcí del Bages dins l’àrea de risc per la pesta viu amb «incertesa» el brot
Les dues granges del sector a la comarca i afectades pel perímetre de seguretat, ambdues a Castellbell i el Vilar, tenen bloquejada l’entrada de porcs i han estat sotmeses a controls, que han donat negatiu
Les granges de Can Carner i Cal Domingo de Castellbell i el Vilar, les dues del Bages dedicades al sector porcí incloses dins del perímetre de seguretat per la pesta porcina africana decretat per la Generalitat, viuen amb intranquil·litat des de l’aparició del brot que està sacsejant el sector a tot Catalunya. De moment, tenen bloquejada l’entrada de porcs a les instal·lacions, que han estat sotmeses a controls sanitaris i de bioseguretat, els resultats dels quals garanteixen que fins ara estan netes del temut virus.
Can Carner, propietat del manresà Manel Esquius, és explotada per l’empresa vigatana Pinsos Sant Antoni. És una granja d’engreix, que acull més d’un miler de caps de bestiar. Des de fa quinze dies, hi està vetada l’entrada de cap porc més.
Fonts de l’empresa que gestiona la granja expressen la seva «incertesa» pel moment que viu el sector. «No sabem què passarà, tant perquè ens limita l’entrada de bestiar i perquè bloqueja exportacions com perquè el preu del porc està baixant». Mercolleida, la llotja de referència del sector, ha baixat tres vegades el preu del porc en dues setmanes, fins al 1,040 euros el quilo des dels 1,30 als quals estava abans del brot. Un preu que, amb tot, es mantenia en un bon moment, diuen les mateixes fonts, arran del brot del 2020 del virus de la síndrome respiratòria i reproductiva porcina (PRRS), que havia fet disminuir des d’aleshores el nombre de caps al país.
Aquest mateix dimecres, una quarantena de porcs de la granja va ser sotmesa a una analítica per part del Grup de Sanejament Porcí de Lleida. L’endemà ja se’n tenien els resultats, que van sortir negatius. Fonts de Sant Sant Antoni asseguren que la granja compleix tots els requisits en bioseguretat, i que la preocupació no ve donada tant per una possible infecció dels animals de la granja, atesos els controls existents a les explotacions ramaderes, sinó per les conseqüències que el brot de pesta genera en el conjunt del negoci.
A Cal Domingo, la situació és diferent. És una granja de recria, que just abans del brot s’havia buidat. La previsió era que el proper dia 18 es tornés a omplir amb un centenar de petites truges daneses. Però de moment, aquesta prevista entrada està vetada pel brot de pesta. «Estem preocupats perquè no sabem com evolucionarà la situació», diu Albert Andújar, responsable de l’explotació. La granja, propietat de la família manresana Viladoms, està gestionada per Pinsos Grau, de Lliçà de Vall.
Andújar és moderadament optimista avui perquè, afirma, «sembla que ja es té la situació una mica més controlada». Però tanmateix mostra el seu malestar per l’excés de fauna salvatge, focus del virus actual, i que, al seu parer, s’hauria d’haver limitat ja fa temps.
Restriccions al municipi
Mentre a les granges del porcí de Castellbell es viu amb incertesa el brot de pesta, al municipi es continua amb les restriccions imposades a la mobilitat, en formar part del perímetre de seguretat decretat per la Generalitat. Fins demà, moure’s pel medi natural al municipi no és possible. Ni caminades ni activitats organitzades. A partir de dilluns, s’hi podrà circular de manera individual, però no en grup per no provocar un dispersió de senglars, explica l’alcalde, Adrià Valls. Els agents de la Policia Local i els voluntaris de Protecció Civil (els caps de setmana) vetllen perquè es compleixin les mesures, «treballant de forma informativa i preventiva», diu Valls, sobretot en indrets habitualment concorreguts com la Via Ferrada del Burés o el Gronxador de la Bauma.
Mentrestant, els veïns estan atents a l’aparició d’algun senglar mort que pogués alertar de la proliferació de la pesta porcina. Durant el pont, un veí en va localitzar un cadàver i va trucar al 112. L’anàlisi, però, va confirmar que no era positiu de la malaltia. «Tenim molta zona forestal, i és habitual trobar-hi animals morts», diu Valls. Però ara tothom hi està molt alerta.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir