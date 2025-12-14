Jorge Oller: "Per arribar al cim del potencial, és necessari estar inspirat"
Parlem amb Jorge Oller, amb motiu de la publicació del seu primer llibre El arte del desapego, que intenta oferir claus sobre poder «deixar» anar i viure amb plenitud
Alberto Zamora
Jorge Oller és un referent de la publicitat a Llatinoamèrica i El arte del desapego és el seu primer llibre. A l’obra, l’escriptor exposa una reflexió vital sobre la seva trajectòria i sobre la importància de deixar anar, crear i viure amb propòsit, partint d’una premissa tan simple com desafiadora: només quan deixem anar el que no ens pertany podem viure amb plenitud.
El arte del desapego és el teu primer llibre. ¿Què et va portar a escriure’l ara, després de més de tres dècades de trajectòria?
Compartir l’après. Em semblava que havíem construït una història digna d’explicar-se. Quan arriba aquest moment —que no anomeno retirada, sinó arribada—, apareix també la reflexió sobre el viscut i la idea de compartir coses que puguin inspirar emprenedors i gent que vol obrir-se espais. Tant de bo trobin en aquesta història de Costa Rica i Amèrica Central una vitamina, un element que provoqui alguna cosa.
¿Hi va haver algun punt d’inflexió que fes detonar aquesta necessitat de parlar del desinterès?
Sí, ve d’abans. La meva dona Alex i jo vam concloure que volíem viure la tercera fase de la vida d’una manera completament diferent de la segona. A més, vaig deixar de divertir-me amb el que feia: empreses publicitàries, productores, agències... Teníem un grup bonic a Amèrica Central i Colòmbia, però va arribar un punt en el qual vam dir: «Marxem d’aquí». Deixem les sales plenes, els escenaris, les portades. Busquem una vida més discreta i humana. Aquest moviment és el que obre la porta, i el llibre és el producte acabat de compartir-lo.
A l’obra vincules el desinterès amb la creativitat. ¿Per què creus que deixar anar l’ego potencia la innovació?
Va ser una troballa. Jo no vaig començar a escriure sobre desinterès: ho vaig trobar mentre escrivia. Vaig descobrir que deixar anar s’encadenava una vegada i una altra com un disparador per crear i obrir noves possibilitats. Vaig arribar a la conclusió que és un botó potentíssim per a la creativitat, la innovació i l’emprenedoria.
El desinterès s’ha estudiat tota la vida en tradicions de l’Índia o el budisme; no és nou. El que sí que aporto és la vivència: com s’estima més lliurement quan es deixa anar. No puc imaginar algú innovant sense desinterès. Obrir les mans i deixar anar genera espai per a noves oportunitats.
En aquest procés, ¿hi ha algun mite o malentès sobre el desinterès que t’agradaria desmuntar?
Sí. Sona contradictori, però el desinterès és poder sense necessitat de posseir. És contraintuïtiu creure que deixant anar guanyem poder d’influència i creació.
Com plantejo al llibre, proposo un procés de quatre fases: somiar, pensar, fer i celebrar. En somiar, adopto idees d’altres, les adapto i després hi afegeixo una cosa pròpia. En pensar, baixo aquest somni a terra, i també adopto, adapto i hi afegeixo. En fer, igual. I finalment, celebrar, perquè el que se celebra es repeteix.
La proposta del desinterès creatiu reconeix que les millors idees potser no siguin les meves, que la millor gent no necessàriament està al meu equip o a la meva família.
Sembla un pas de l’èxit material a l’èxit interior. ¿Com definiries avui l’èxit?
Avui el defineixo com la successió. La idea és enfocar-me a fer només el que només jo puc fer. Quan l’ego manava, la meva empresa era Jorge-cèntrica. Quan vaig obrir espais i vaig deixar anar, l’equip va multiplicar les possibilitats. La història és una de més de 10 en creixement, i per a mi allà hi ha la prova. L’èxit està en la successió.
¿Quin paper hauria de jugar el lideratge en un entorn de canvi permanent?
El líder ha de ser, ho dic en anglès, un Shift Inspiration Officer. L’inspirador en cap. Si vols que un equip arribi al cim del seu potencial, necessita estar inspirat.
¿Com pot una empresa, no només els individus, practicar el desinterès per ser més creativa?
Adoptant la revolució de les fortaleses. Oblidar-nos de les debilitats individuals i enfocar-nos en què cadascú passi la majoria del temps a la seva zona de fortalesa, potser dues zones, no més. I alliberar l’equip del model escolar de «treure 100 en tot».
Les avaluacions tradicionals que s’enfoquen en debilitats són un error. Cal deslligar-se d’aquests models. El desinterès és un botó: de vegades amagat, de vegades evident, però sempre poderós.
En un món accelerat i ple de comparacions constants, ¿quines pràctiques recomanes per connectar amb l’autenticitat?
Avui patim una imposició: ser «Instagram perfect». La pitjor trampa és la comparació. Hi caiem tots. Comparar-nos amb els models que veiem ens afecta profundament.
La meva proposta és el desinterès: alliberar-te del que t’encadena i permetre’t viure com tu vulguis, de forma més humana. El llibre podria caure en la categoria de realisme humà: hi ha vulnerabilitat, fracassos i moments difícils. En la suma de tot això es van obrir possibilitats.
Humanitzar és una bona idea.
De vegades oblidem que l’èxit neix de persones treballant, amb tot el que això implica.
Així és. Amb atreviment, proposo la meva travessia com un humil ressort perquè d’allà en surtin idees. Espero que, al llegir-lo, hi hagi un reflex personal en cada un: moments de dolor, vergonya, tristesa o impotència.
Després d’aquest primer llibre, ¿tens plans de noves publicacions?
El arte del desapego va trobar el seu nom sis mesos després de la penúltima revisió. Era també el títol d’un article que vaig publicar el 2019 o 2020. El segon llibre no té un paràgraf escrit, però ja té títol: La virtud de la vergüenza.
