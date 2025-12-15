Alfonso Cabello (Proexca): «Els sectors audiovisual, tecnològic i aeroespacial consoliden les Canàries com a nou motor d'expansió empresarial»
Parlem amb Alfonso Cabello, president de Proexca.
¿Com descriuria l'evolució de l'economia a les Canàries?
Sens dubte, els indicadors són positius. I hi ha una constant molt important, que cada cop tenim un percentatge més gran del PIB que va vinculat a sectors en l'àmbit de la diversificació econòmica i la internacionalització.
¿Quins nous sectors sorgeixen a les Canàries?
En els darrers anys hem portat gairebé 30 projectes a ser considerats estratègics. Entre ells, n'hi ha alguns que ja poden sonar una mica clàssics com el sector audiovisual, l'aeronàutica o l'aeroespacial. Són sectors on al llarg dels darrers anys s'ha anat generant un relat de casos d'èxit d'algunes empreses. Als sectors anteriors se n’hi sumen alguns que tenen a veure amb l’animació o el gaming. Per a mi també tenen un recorregut molt important alguns sectors tradicionals, però amb una manera diferent de desenvolupar-se. Per exemple, tendim a pensar en el sector turístic només en la part hotelera i, més específicament, a vendre llits. Però hi ha moltes empreses a les Canàries que estableixen una sèrie de sectors complementaris, que tenen a veure des de la gestió de la ciberseguretat fins als procediments a l'hora de gestionar bases de dades de clients, o tot allò que té a veure amb la gestió dels residus dels hotels. Tota aquesta part del sector hoteler, que és innovadora i en què les Canàries té un know how molt important, té potencialitat.
¿De quina manera s'escullen els sectors que cal potenciar?
Pensem que tot allò que té a veure amb la diversificació econòmica i la internacionalització s'ha d'allunyar del soroll polític i tenir unes línies de treball durant períodes relativament llargs. A les Canàries hi ha molts operadors que han de prendre decisions respecte a quins sectors sí, quins no, quines empreses sí o no… Diferents operadors amb diferents línies polítiques i, moltes vegades, també amb objectius diferents. Volem un nou model de governança amb un lideratge molt clar. Per això s'ha creat el Comitè Regional d'Internacionalització (CRI). ¿Què és? El lloc on dues vegades a l'any ens asseiem i repassem amb tots els operadors, veiem com anem, què volem fer i ens organitzem. Volem evitar la paradoxa que ja es va donar en alguna ocasió en què, de cop i volta, ens trobàvem en una fira i anàvem a reunions amb les mateixes empreses, però amb enfocaments diferents o amb una imatge de cadascuna de les illes i del govern per l'altra banda. Entenem que hem de ser eficients amb l’ús dels recursos i hem de ser molt proactius a l’hora de captar fora i generar oportunitats. A l'empara de tota aquesta organització sorgeix l'estratègia ‘Canàries, la nostra millor versió, la teva millor versió’. ¿En què consisteix? Si ets un empresari que està a Düsseldorf i vens a les Canàries, traurem la teva millor versió. Et donarem un ecosistema d'emprenedoria de primer nivell, avantatges fiscals i incentius sense competència a nivell internacional, o un ecosistema universitari. I, per altra banda, nosaltres hem d'ajudar que les empreses canàries, totes aquelles que tinguin potencial, facturin fora. Tenim aquest doble vessant. Fins a 2.000 empreses canàries van ser l’any passat en programes de Proexca fora per intentar vendre els seus productes. Aquí vam obtenir uns 40 milions d'euros. I 73 empreses es van instal·lar a l'arxipèlag creant així 700 llocs de treball i amb una facturació prevista de 80,5 milions d'euros.
¿Per què amb els avantatges que té les Canàries encara no s'ha convertit en un hub econòmic?
Quan dius que encara no ha passat, et dic que està passant. Que no està succeint a la velocitat o intensitat que creuríem necessària és diferent. Jo tinc 73 empreses i 700 llocs de treball nous l'any passat però un hotel pot tenir 400 o 500 empleats, competir en volum és complicat. ¿Què necessitem? Més estratègia. Per això intentarem alinear-nos, perquè la repercussió sigui més gran.
¿Es busca emular el que es va fer en el seu dia amb el sector turístic?
La idea és tenir un enfocament de les Canàries. No s'explicaria anar a Fitur i veure Fuerteventura en un pavelló, Gran Canària en un altre i els ajuntaments en un altre. Hi ha un pavelló de Canàries i a dins hi cap tot. Cal fer el mateix amb la internacionalització.
¿El gaming ha estat un dels sectors de què més s'ha parlat aquest any, encara té potencial per continuar creixent?
En el sector del gaming fa sis anys hi havia dues empreses, ara n’hi ha 29 i uns 300 llocs de treball directes. Et comences a convertir en algú atractiu perquè passin coses vinculades al sector. Quan vas fora a vendre-ho, primer has de generar un relat amb casos d'èxit, i ja n'hi ha. I a partir d'aquí hi afegeixes que a sobre pots deduir i hi ha molts avantatges. Nosaltres vam tenir la setmana passada deu empreses amb les quals vam contactar a Tòquio coneixent els nostres estudis, visitant les nostres instal·lacions per seguir treballant.
¿Com creu que impactarà la nova estratègia en la percepció externa de les Illes?
Tenim una marca potent, reconeguda internacionalment pel turisme. A nosaltres ara ens cal generar un relat complementari. ¿Què esperem obtenir amb la nova marca? Esperem anar més ràpid al procés de diversificació econòmica. Volem fer un rellançament de les potencialitats de les Canàries. I això ha de ser una feina de tots els operadors.
¿Què en pensen la resta d'operadors d'aquesta estratègia comuna?
Al final, encara que per certs temes alguns prefereixin anar sols, no és el mateix que estar units. No és el mateix anar a Transfiere Málaga sent un expositor entre 60.000 que anar-hi formant part d'una comunitat de 30 empreses. Al final, aquesta comunitat es retroalimenta i es generen oportunitats. No vendrem el relat només d'una illa o del govern, intentarem que tots participin en aquest espai perquè puguin captar i vendre.
