Govern espanyol i cinc sindicats pacten el nou Estatut Marc per al personal de la sanitat pública
Organitzacions mèdiques d'arreu de l'Estat mantenen les vagues previstes per al 14 i 15 de gener
ACN
El Ministeri de Sanitat i els sindicats SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF i CIG-Saude han assolit un preacord per al nou Estatut Marc del personal de la sanitat pública, segons afirma el Ministeri en una nota de premsa aquest dilluns a la tarda. La nota explica que les organitzacions sindicals han suspès les vagues previstes per al gener, però l'Agrupació per un Estatut Mèdic i Facultatiu (APEMYF per les sigles en castellà) ha assegurat que l'aturada de metges i facultatius del 14 i 15 de gener "segueix endavant". Aquesta agrupació, que aglutina 16 organitzacions mèdiques d'arreu de l'Estat, afirma que el preacord s'ha pactat "amb organitzacions sindicals no mèdiques" i subratlla que el pacte "no té res a veure amb el conflicte mèdic".
Entre els compromisos que incorpora l'acord hi ha la jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals, "que s'aplicarà segons els termes que es defineixin als corresponents àmbits de negociació, tot atenent les necessitats organitzatives i assistencials dels serveis de salut". El preacord també preveu l'accés a la jubilació parcial per al personal que compleixi els requisits.
A banda de la jornada de 35 hores i de la jubilació parcial, també s'obre la possibilitat d'establir la jubilació anticipada per a aquelles categories professionals que reuneixin els requisits legals, amb la realització prèvia d'un estudi integral de les condicions de feina en el conjunt del Sistema Nacional de Salut.
Les matèries que no formen part de l'àmbit competencial del Ministeri de Sanitat i que, per tant, no s'incorporen al text de l'Estatut Marc, s'abordaran a través d'un acord específic, segons assegura el govern espanyol. Aquest acord "tindrà com a objectiu orientar les futures negociacions relatives a l'establiment d'un nou model retributiu aplicable a tot el personal del Sistema Nacional de Salut".
Avenços "molt importants"
Els sindicats que han signat el preacord han constatat en una nota de premsa posterior avenços "molt importants" en la negociació amb el Ministeri de Sanitat sobre l'Estatut Marc del personal estatutari.
A diferència d'APEMYF, les formacions sindicals SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF i CIG-Saúde han acordat deixar "en suspens" la vaga del gener per comprovar si els "compromisos adquirits" pel Ministeri de Sanitat es plasmen en un nou text de l'Estatut Marc.
Els sindicats reiteren que els avanços acordats en assumptes essencials, com la jornada laboral, les jubilacions parcial i anticipada o el nou model de classificació professional "amb el reconeixement retributiu corresponent", han estat fruit del treball que s'ha fet "en el marc de l'Àmbit de Negociació, i no en altres fòrums paral·lels no legitimats". En aquest sentit, recorden que els cinc sindicats són els que tenen "representació en l'àmbit de negociació".
En una trobada mantinguda al llarg de sis hores, i amb la presència de la ministra de Sanitat, Mónica García, s'ha acordat enviar als sindicats un document amb els compromisos adquirits per part del Ministeri, que seran analitzats "amb detall" pel conjunt d'organitzacions per "constatar si es compleix el que s'ha abordat en la reunió".
Satisfacció moderada
En paral·lel, els cinc sindicats han explicat que a la reunió, que ha durat sis hores, s'ha "reprès" la inclusió de millores que "apareixien reflectides" en esborranys anteriors, però que després s'havien eliminat, així com altres demandes. La inclusió d'aquestes qüestions, segons els sindicats, "millorarà" l'avantprojecte de llei atès que es refereixen a "qüestions que avancen en la regulació general de les condicions de treball, tot establint-ne un marc més homogeni".
Al final de la cimera, els sindicats han expressat una satisfacció "moderada" pel "canvi d'actitud" del Ministeri de Sanitat davant d'una negociació que "ja dura gairebé tres anys" i que "no és gens fàcil atesa la complexitat que suposa negociar la millora de les condicions de treball del conjunt del personal estatutari del Sistema Nacional de Salut".
