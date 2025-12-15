Sánchez anuncia un abonament únic de transport que costarà 60 euros al mes i servirà a Rodalies, busos i mitja distància
El govern espanyol estendrà les ajudes vigents amb un decret llei al darrer Consell de Ministres de l’any
ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la creació d’un abonament únic de transport vàlid a tot l’Estat que entrarà en vigor a la segona quinzena de gener. Aquest títol costarà 60 euros mensuals (30 euros per als menors de 26 anys) i es podrà fer servir a Rodalies, mitja distància i autobusos estatals. “Canviarà per sempre la manera com entenem i fem servir el transport públic”, ha manifestat Sánchez durant la roda de premsa de balanç de l’any celebrada al palau de la Moncloa. Tal com ha concretat el cap de l’executiu espanyol, aquesta mesura s’aprovarà en forma de decret llei en el darrer Consell de Ministres de 2025. A més, ha ressaltat que s’estendran les ajudes vigents al transport públic.
“Aquest abonament estarà disponible durant el mes de gener per als mitjans esmentats, però esperem que, progressivament, s’hi afegeixin totes les xarxes de transport públic estatals i autonòmics”, ha remarcat. A parer seu, això permetrà un gran estalvi per a la població en general i, especialment, per a les persones treballadores. El podrà adquirir qualsevol persona.
Notícia en ampliació
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social