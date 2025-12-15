Treball pacta amb els sindicats elevar fins a 10 dies els permisos per defunció d’un familiar
Yolanda Díaz portarà al Congrés una norma que també habilita un dia per acompanyar un familiar que s’hagi de sotmetre a l’eutanàsia
Gabriel Ubieto
El Ministeri de Treball ha arribat a un acord amb els sindicats per ampliar els permisos per defunció d’un familiar o per crear un nou permís per atendre un familiar en cures pal·liatives. La nova norma, que encara haurà de superar el tràmit parlamentari, pretén augmentar dels actuals dos dies de llicència fins a un total de 10 dies en cas de dol. També s’habilitaran fins a 15 dies laborables per acompanyar un familiar que hagi de sotmetre’s a cures pal·liatives. Un altre element és la creació d’un altre permís, d’un dia, per a la persona que ha d’acompanyar algú que es sotmetrà a l’eutanàsia.
"És un acord que millorarà el benestar a les empreses", ha ressaltat el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey. "És una llàstima que la patronal no formi part d’aquest acord, és incomprensible. Com es pot mostrar un grau d’insensibilitat tan enorme", ha afegit. La CEOE es va desmarcar de la negociació fa dues setmanes, quan va considerar que el departament liderat per Yolanda Díaz plantejava unes condicions "inasumibles". "És un nou atac contra el món empresarial amb un clar objectiu polític", va justificar en un comunicat.
L’acord entre Treball, CCOO i UGT haurà ara de sotmetre’s a l’aprovació parlamentària. "No és una qüestió ni d’esquerres ni de dretes, [...] mereix tenir el suport dels grups parlamentaris", ha defensat el 'número 2' de Yolanda Díaz.
Què canvia?
La norma consensuada entre Treball i les centrals aborda tres punts.
En primer lloc, el permís per defunció d’un familiar. Actualment és de dos dies laborables, ampliables fins a un total de quatre dies si l’assistència al funeral requereix desplaçament fora del municipi de residència. Ara aquesta absència justificada passaria a un total de 10 dies per als familiars fins a segon grau de consanguinitat, és a dir, pares, fills, germans, avis o nets. No serà obligatori gastar els 10 dies consecutivament després del decés i podran distribuir-se de manera flexible, segons el criteri de l’empleat i només informant-ne l’empresa.
Aquest permís, per a la família política (per exemple, una nora o cunyat), queda limitat a entre dos i quatre dies, depenent de si cal desplaçament o no per assistir al sepeli.
El segon canvi rellevant és la creació del permís per cures pal·liatives d’un familiar, també fins a segon grau de consanguinitat. Fins ara no existia una llicència com a tal per a aquest fi, tot i que sí hi havia la possibilitat d’absentar-se de manera justificada fins a cinc dies per hospitalització. Ara es crea un nou permís i s’afegeixen fins a 15 dies per acompanyar un familiar si aquest es sotmet a cures pal·liatives, un tractament que pot allargar-se i tenir un desenllaç incert.
La tercera novetat és la creació d’un altre permís, aquest d’un dia de durada, per acompanyar un deutor que tingui programat sotmetre’s a l’eutanàsia. Fins ara no existia cap permís específicament contemplat per a això.
Els sindicats demanen suport als partits
La secretària de salut laboral d’UGT, Patricia Ruiz, ha retret a la patronal el seu ‘no’ a la proposta i els ha dit que ampliar els permisos podria reduir les taxes d’absentisme, que preocupen molt la bancada empresarial. "Gairebé tots els casos de defunció d’un familiar proper acaben en una baixa laboral del treballador; si s’amplia aquest permís, segurament moltes d’aquestes baixes es veurien reduïdes de manera significativa", ha afirmat.
"Avui el diàleg social ha fet un exercici amb una important dosi d’humanitat", ha considerat el secretari d’acció sindical de CCOO, Javier Pacheco. "Fem una crida perquè els parlamentaris no impregnin de indignitat" la futura votació al Congrés, "apliquin sentit comú i coherència" i votin afirmativament perquè la norma entri en vigor.
