Crisi ramadera
Troben deu senglars morts i els casos de pesta porcina arriben a 26
Tots els animals han sigut localitzats dins de la zona zero, cosa que suposa que no es modifiquen les mesures de seguretat ni les restriccions
María Jesús Ibáñez
El Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid), que depèn del Ministeri d’Agricultura, ha confirmat el positiu al virus de la pesta porcina africana (PPA) en 10 senglars més, que s’han localitzat als voltants dels casos notificats anteriorment, dins de la denominada zona zero, al municipi de Cerdanyola del Vallès. Amb aquests nous positius, es confirma la presència de la malaltia en un total de 26 animals silvestres. «No descartem que n’hi hagi més i entra tot dins de la normalitat», ha destacat el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig.
A més, s’han analitzat 208 cadàvers més d’animals trobats morts al medi natural o en carreteres i vies ferroviàries a la zona infectada i els seus voltants, que han resultat negatius. «És una notícia per a la qual ja estàvem preparats i hem aconseguit l’objectiu que la malaltia no sortís del focus inicial, així que seguim en el bon camí», ha insistit Ordeig, que ha reconegut que encara no hi ha notícies sobre l’informe que li han de remetre els membres del comitè d’experts designat per la mateixa Generalitat per investigar l’origen del focus.
Aquestes troballes són resultat del treball de camp intens portat a terme pel Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, en col·laboració amb la Unitat Militar d’Emergències (UME), el cos de Mossos d’Esquadra, el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i la Policia Local, que inclou la recerca de cadàvers de porcs senglars, la vigilància de l’accés no autoritzat a la zona infectada i la desinfecció de vehicles i persones.
Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant en les explotacions com en les poblacions de senglars silvestres.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca