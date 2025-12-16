Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
Les empreses privades de Manresa van tancar l’any 2023 amb un total de 2.650,367 milions d’euros
Regió7
Manresa
Entre les deu primeres empreses de més facturació al Bages, només figuren Tous i Constructora del Cardoner. La capital del Bages aporta 78 societats al rànquing de les 250 empreses que més facturen a la comarca, 45 són de Sant Fruitós i 18 de Santpedor. Els altres municipis amb més empreses al llistat són Sallent (16), Sant Joan de Vilatorrada (12), Avinyó (9), Cardona (8), Sant Salvador de Guardiola (7), Artés (6) i Castellgalí (5). Entre aquests 10 municipis sumen 204 de les 250 empreses de la comarca que més facturen.
A continuació, Regió7 t'ofereix el rànquing de les 250 empreses bagenques amb més xifra de negoci:
- IBERPOTASH SA – Súria – 607,7
- DENSO BARCELONA SA – Sant Fruitós de Bages – 351,5
- JOYERIA TOUS SA – Manresa – 336,1
- MATADERO FRIGORIFICO AVINYO SA – Avinyó – 210,4
- AGROPECUARIA CATALANA SCL – Sant Fruitós de Bages – 207,6
- MATADERO COMARCAL DEL BAGES SL – Sant Joan de Vilatorrada – 155,8
- DEPORVILLAGE SL – Sant Fruitós de Bages – 152,7
- MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA – Sant Joan de Vilatorrada – 150,4
- CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA – Manresa – 142,3
- GESTAMP METALBAGES SA – Santpedor – 133,0
- AUSA CENTER SL – Manresa – 131,5
- GESTAMP ABRERA SA – Santpedor – 115,0
- GATES PT SPAIN SL – Balsareny – 88,4
- MAXION WHEELS ESPAÑA SL – Manresa – 80,5
- THOR ESPECIALIDADES SA – Castellgalí – 77,1
- GCTPLUS ETT SL – Manresa – 74,3
- MCBRIDE SA – Sallent – 66,1
- INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SAU – Castellgalí – 64,6
- AUTOPISTA TERRASSA MANRESA AUTEMA SA – Castellbell i el Vilar – 62,5
- FUNDERIA CONDALS SA – Manresa – 57,5
- SKIS ROSSIGNOL DE ESPAÑA SL – Artés – 55,7
- VC UMFORMTECHNIK 2012 SL – Manresa – 52,1
- CASA MAS ALIMENTACION SL – Sallent – 51,1
- MASATS SA – Sant Salvador de Guardiola – 50,6
- PETRO PINTO SL – Sant Fruitós de Bages – 48,2
- GRUP GAMMA SA – Sallent – 43,2
- BEDRUPHARMA SL – El Pont de Vilomara i Rocafort – 42,4
- COVERCAR SA – Sallent – 42,3
- MACSA ID SA – Sant Fruitós de Bages – 42,1
- L’OLIVA TORRAS SA – Manresa – 41,7
- AGROPECUARIA CASAS SL – Navàs – 40,8
- GASES RESEARCH INNOVATION AND TECHNOLOGY SL – Avinyó – 40,5
- PROSEAT FOAM MANUFACTURING SL – Santpedor – 39,9
- ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN SA – Sant Fruitós de Bages – 39,2
- ELECTRICA GUIXES ENERGIA SL – Manresa – 38,9
- SOSA INGREDIENTS SLU – Navarcles – 38,8
- BO DE DEBO SL – Sant Vicenç de Castellet – 37,8
- KIDS & US ENGLISH SL – Manresa – 37,7
- VANDERLANDE INDUSTRIES SANTPEDOR SL – Santpedor – 37,0
- GESTAMP ESMAR SA – Santpedor – 36,9
- AIRTIFICIAL INTELLIGENT ROBOTS SAU – Sant Fruitós de Bages – 36,7
- ATRIAN BAKERS SLU – Castellgalí – 35,8
- A RAYMOND TECNIACERO SAU – Sant Fruitós de Bages – 33,9
- SA DE RECAMBIOS Y AUTOMOCION – Sant Fruitós de Bages – 32,3
- SOLITIUM CONTROL GROUP SA – Sant Fruitós de Bages – 31,9
- TOUSKAOS SL – Manresa – 31,1
- ROGES SUPERMERCATS SL – Sallent – 30,3
- PROMOTOR LES COMES SPECIAL EVENTS SLU – Callús – 29,1
- PINSOS MOLINET SL – Gaià – 28,8
- TEKNIA MANRESA SL – Manresa – 28,5
- CATALANA DE PERFORACIONS SA – Santpedor – 28,3
- VISCOLA-CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA – Navàs – 27,7
- TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA – Manresa – 27,6
- CONSTRUCTORA D'ARO SA – Manresa – 27,5
- FIL KATIA SA – Castellbell i el Vilar – 26,4
- SUPERMERCADOS LLOBET SA – Sant Fruitós de Bages – 26,3
- SUD ENERGIES RENOVABLES SL – Avinyó – 25,5
- MAAS PRAGAUTO SL – Manresa – 25,3
- ACCESSORIS SENCOR SA – Manresa – 25,0
- AIGUES DE MANRESA SA – Manresa – 24,7
- AIRPLAN SA – Sant Fruitós de Bages – 23,9
- ANETO NATURAL SL – Artés – 23,9
- VILARDELL PURTI SA – Santpedor – 23,5
- COTS I CLARET SL – Manresa – 22,9
- EMPATIF STAFFING ETT SL – Manresa – 22,0
- EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL – Sant Joan de Vilatorrada – 21,9
- MECANICA VILARO SL – Navarcles – 21,0
- SARO 2015 SL – Manresa – 21,0
- L'AGRICOLA REGIONAL SA – Monistrol de Montserrat – 21,0
- EIX MOTOR CATALUNYA SL – Sant Fruitós de Bages – 20,8
- WEBER FOOD TECHNOLOGY IBERICA SL – Sant Fruitós de Bages – 20,4
- S TOUS SL – Manresa – 20,4
- NILED SAE – Manresa – 20,1
- TALLERS BALLUS SL – Manresa – 20,1
- MOTOR MUNICH CADI SL – Sant Fruitós de Bages – 20,1
- FARMABAN SA – Sant Fruitós de Bages – 19,9
- ALGODONES DEL BAGES SA – Sant Vicenç de Castellet – 19,6
- ARAYMOND DISTRIBUTION SERVICES SL – Manresa – 19,5
- FRONTMATEC-AIRA SL – Cardona – 19,4
- MOBLES MIR I EQUIPAMENTS SL – Avinyó – 19,3
- ESTRUCTURAS ARQUE SL – Sant Vicenç de Castellet – 19,3
- EUROMADEM SPAIN SL – Sant Fruitós de Bages – 18,9
- LIMPIEZAS DEYSE SL – Manresa – 18,9
- ROQUETA ORIGEN SL – Avinyó – 18,8
- CASALS CARDONA INDUSTRIAL SA – Manresa – 18,8
- RBS SL – Avinyó – 18,4
- MIWON SPAIN SL – Manresa – 18,2
- PINALLET SA – Cardona – 18,2
- INNOVER INSTALACIONES DE NUEVAS ENERGIAS SL – Cardona – 17,8
- GALAM INVEST SL – Sant Fruitós de Bages – 17,7
- DISTRIBUIDORA DEL BAGES SA – Sallent – 17,5
- TEKNIATEST SOLUTIONS SA – Artés – 17,4
- PETROBAGES SL – Manresa – 17,3
- FERRER TRADICIONAL SA – Santpedor – 16,6
- TEXIA SEAMLESS SL – Monistrol de Montserrat – 16,1
- ENRIC ROCA SL – Súria – 16,1
- GRUPMAS CONSTRUCTORS SL – Manresa – 16,1
- MOTORCAT PREMIUM SL – Manresa – 15,9
- SA LIPMES – Manresa – 15,5
- LC EMBALAJES IBERICA SL – Monistrol de Montserrat – 15,3
- TEXIA FINISHING SA – Monistrol de Montserrat – 14,6
- EXCAVACIONS VILA VILA SA – Sant Joan de Vilatorrada – 14,3
- ECOLOGIA TECNICA SA – Sallent – 14,0
- UVE SERVICES ON DEMAND SL – Manresa – 14,0
- MOTOVARIO SA – Castellgalí – 14,0
- CMC SURIA SL – Sant Fruitós de Bages – 13,8
- DISTRIBUIDORA JOAN SA – Sant Fruitós de Bages – 13,4
- AIGNEP IBERICA SA – Monistrol de Montserrat – 13,2
- COTTON HIGH TECH SL – Balsareny – 13,1
- INOXFORMA SL – Manresa – 12,7
- ATECHBCN SL – Sallent – 12,7
- INTERCOT SA – Sant Feliu Sasserra – 12,3
- BASTOS MEDICAL SL – Sant Fruitós de Bages – 12,2
- BONUS MARKETING PRODUCTIONS SL – Manresa – 12,2
- CONSERVES FERRER SA – Santpedor – 12,1
- GESTAMP INGENIERIA EUROPA SUR SL – Santpedor – 12,1
- ESCAMILLA FINANCIAL SERVICES SAU – Manresa – 12,0
- JACORBA SL – Sant Vicenç de Castellet – 11,9
- SEMEN CARDONA SL – Cardona – 11,9
- AUTOMATISMOS PUJOL SL – Sallent – 11,8
- PRODUCTOS METALICOS DEL BAGES SL – Sallent – 11,6
- MOTLLURES VIDAL SL – Artés – 11,6
- DISSENY ESTUDI I MECANITZACIO SL – Sant Fruitós de Bages – 11,5
- AUTOBAGES SA – Manresa – 11,5
- ANVIPLAS SL – Navarcles – 11,4
- CARDONER PROMOCIONES DELEGADAS SL – Manresa – 11,3
- CATALANA DE EMBUTIDOS SA – Balsareny – 11,3
- REPARACIONES DE MAQUINARIA CATALUÑA SL – Sallent – 11,3
- FORN DE CABRIANES SL – Sant Fruitós de Bages – 11,0
- ENGRANAJES ESPECIALES SA – Sant Joan de Vilatorrada – 10,9
- TUNGALOY IBERICA SL – Manresa – 10,7
- AVINENT IMPLANT SYSTEM SLU – Santpedor – 10,6
- ANDREU ALIMENTACIO SL – Sant Fruitós de Bages – 10,5
- NUTRISET SL – Callús – 10,4
- SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL – Manresa – 10,3
- TALLERES RATERA SA – Manresa – 10,2
- GRANJA DANIEL SL – Avinyó – 10,2
- SANFELIU MOTORS SL – Manresa – 10,0
- INTERCOMARQUES SA – Manresa – 10,0
- FORMIN SA – Sant Fruitós de Bages – 9,9
- MICROBUSES DE LUJO SL – Manresa – 9,8
- HIDRAULICA Y MECANICA SALLENTINA SL – Sallent – 9,7
- PINTER CAIPO SAU – Santpedor – 9,6
- PRODUCTOS QUIMICOS DEL BAGES SA – Monistrol de Montserrat – 9,6
- GRUPMAS EDIFICACIO SL – Manresa – 9,5
- DOMINI AMBIENTAL SL – Santpedor – 9,3
- DESFERRES CATALUNYA SL – Sant Joan de Vilatorrada – 9,2
- PLASTICBAG EXTRUSION Y CONFECCION SL – Balsareny – 9,2
- TECDIMA SL – Sant Fruitós de Bages – 9,2
- LLARG SA – Cardona – 9,1
- TEXTIL VIDAL RIUS SA – Avinyó – 9,1
- CLIME SA – Sallent – 9,0
- MAQUINARIA ELECTRONICA ESMERILADO Y PULIDO SA – Artés – 8,9
- MINORISA DE ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA – Manresa – 8,8
- J.J. CAPDEVILA, SA – Manresa – 8,8
- QUALQUE SL – Sant Mateu de Bages – 8,7
- CANTARA BUSINESS SL – Sant Fruitós de Bages – 8,4
- OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL – Sant Vicenç de Castellet – 8,2
- RE-UZ SL – Sant Salvador de Guardiola – 8,1
- VILA VILA SERVEIS AMBIENTALS SL – Sant Joan de Vilatorrada – 8,1
- ESTAMPACIONES METALICAS DEL BAGES SL – Santpedor – 8,1
- AGROCARDONER SL – Sant Fruitós de Bages – 8,1
- DDUUEETT EUROPE SL – Navàs – 8,0
- RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS SA – Súria – 8,0
- ACABATS DEL BAGES SA – Monistrol de Montserrat – 7,9
- GRIFELL PONS SL – Sant Fruitós de Bages – 7,9
- CONSTRUCCIONS MECANIQUES ESCALE SL – Artés – 7,8
- BRUNET OLIVA SL – Manresa – 7,7
- LAZARO MOYA SL – Sant Vicenç de Castellet – 7,7
- DIAGONAL HOUSE CONSTRUCTORA SL – Sant Fruitós de Bages – 7,5
- BCN IMPORT SL – Manresa – 7,4
- QUEVIURES SERRA ROCA SL – Sant Fruitós de Bages – 7,4
- VIDMAR RM 2000 SL – Cardona – 7,3
- ACOSTA INGENIEROS SL – Sant Vicenç de Castellet – 7,3
- GM INTEGRA RRHH SL – Manresa – 7,3
- AVIBAGES SL – Sant Joan de Vilatorrada – 7,3
- IMPRESSIONS INTERCOMARCALS SA – Sant Fruitós de Bages – 7,2
- VILARMAU I FREIXA SL – Manresa – 7,2
- FRAMUN SA – Manresa – 7,1
- EXCAVACIONS DUOCASTELLA SL – Sant Mateu de Bages – 7,0
- CRISTALLERIES I SANITARIS FORN SA – Manresa – 7,0
- SAL VESTA IBERIA SL – Sant Fruitós de Bages – 6,9
- ELECTRORECYCLING SA – El Pont de Vilomara i Rocafort – 6,9
- LLEVICOME SA – Sant Fruitós de Bages – 6,9
- QUALINOX SA – Manresa – 6,8
- SALLENT DE SERVEIS SL – Sallent – 6,8
- ELECTRICA PINTO SL – Santpedor – 6,8
- UPB GENETIC WORLD SL – Navàs – 6,7
- TECNOGRAFICA Y MAQUINARIA SA – Castellbell i el Vilar – 6,7
- AGROFRESC PRODUCTES DE LA LLET SL – Sallent – 6,7
- PANIFICADORA BAGES SA – Sant Fruitós de Bages – 6,7
- CLIMA-AINE SCCL – Sant Vicenç de Castellet – 6,7
- CONSTRUCCIONES METALURGICAS ESPECIALES SA – Sant Joan de Vilatorrada – 6,6
- MULTIMODAL DE GRANELES SL – Santpedor – 6,5
- JALP MAD TECHNOLOGIC SL – Castellgalí – 6,5
- TECNICAL MANRESA SA – Manresa – 6,5
- SELBA SOLUTIONS SL – Sant Salvador de Guardiola – 6,5
- TADIPOL SL – Santpedor – 6,5
- NERGY GLOBAL SERVICE SL – Manresa – 6,4
- INAUXA COMERCIAL SA – Navàs – 6,4
- PINTURA INDUSTRIAL MESTRES SL – Sant Fruitós de Bages – 6,4
- SERCOMATEX SA – Sant Vicenç de Castellet – 6,4
- FUSTE CARRERAS SA – Manresa – 6,4
- TAL COM PINTA SL – Gaià – 6,4
- MARTI FABRES SL – Santpedor – 6,3
- PERSIANAS COLLBAIX SL – Sant Salvador de Guardiola – 6,3
- INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL – Manresa – 6,3
- CONSTRUCCIONS SALIDO CARRIO SL – Manresa – 6,2
- HELION TOOLS SL – Manresa – 6,1
- CAFES GENER SL – Cardona – 6,1
- COLMAR CONNECT SL – Sallent – 6,0
- CENTRAL DE RESERVES DE MONTSERRAT SA – Monistrol de Montserrat – 6,0
- GERMANS CORBALAN AND ALVAREZ SL – Manresa – 6,0
- BAGES ACERS S.L – Navàs – 5,9
- FERMIN PUIGDELLIVOL SL – Sant Fruitós de Bages – 5,9
- MON SANT BENET SL – Sant Fruitós de Bages – 5,8
- BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS SLU – Manresa – 5,7
- SUTECSET SL – Sant Fruitós de Bages – 5,7
- INOXTOP SA – Manresa – 5,7
- ORTOPEDIA Y CIRUGIA SL – Sant Fruitós de Bages – 5,7
- MEAT 2.0 IN THE WORLD SL – Manresa – 5,7
- LLOVI SA – Manresa – 5,7
- INSTAL SUD 2007 SL – Avinyó – 5,6
- LA CANTERANA SL – Manresa – 5,6
- COMAUSE SA – Manresa – 5,6
- MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMATICO SA – Sant Fruitós de Bages – 5,6
- S GOL SL – Sant Fruitós de Bages – 5,5
- NUMERO PRIMERO SL – Balsareny – 5,5
- ESPECIES TEIXIDOR SL – Sant Salvador de Guardiola – 5,5
- MERCAFRUITS SL – Manresa – 5,4
- IGNASI SA – Sant Fruitós de Bages – 5,4
- SUC DE J ESTANY SL – Manresa – 5,2
- VALLS HERMANOS SL – Manresa – 5,2
- INNOVACIO I TECNIQUES DE CONSERVACIO SA – Manresa – 5,2
- TECNOSPIRO MACHINE TOOL SL – Sant Joan de Vilatorrada – 5,2
- GESTIO INTEGRAL D AIGUES DE CATALUNYA SA – Manresa – 5,1
- RIBERA DIGITAL SL – Sant Salvador de Guardiola – 5,1
- GESTIO D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL – Cardona – 5,1
- SUPERCARNS SL – Sant Joan de Vilatorrada – 5,1
- GLASS FACTORY SL – Manresa – 5,0
- PYMSAFOREST SL – Manresa – 5,0
- POLISILK SA – Sant Salvador de Guardiola – 5,0
- TECNOCONVERTING INGENIERIA SL – Sant Fruitós de Bages – 5,0
- PERFORACIONES Y VOLADURAS SA – Manresa – 4,9
- ENDEVID SL – Manresa – 4,9
- GAMMA MONTAÑO SL – Sant Joan de Vilatorrada – 4,9
- FRASERS HOSPITALITY BARCELONA MANAGEMENT SL – Manresa – 4,9
- NOU MOTOR 96 SL – Manresa – 4,9
- VIA MANRESA SL – Sant Fruitós de Bages – 4,9
- TAEGUTEC SPAIN SL – Manresa – 4,9
