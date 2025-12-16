Una vintena d’empreses del Berguedà exploren noves vies d’expansió i competitivitat
L’ACEB organitza una jornada exclusiva amb ACCIÓ per dotar les empreses de la comarca d'eines estratègiques de creixement
Regió7
Amb un taller estratègic per reforçar el múscul industrial de la comarca, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà ha reunit una vintena d’empreses del Berguedà en una jornada dissenyada a mida per la comarca per ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. La jornada s'ha centrat a analitzar com les empreses de la comarca poden guanyar dimensió per garantir la seva viabilitat i competitivitat a mig i llarg termini i dirigida especialment a directors/es, gerents i CEO.
El Berguedà compta amb empreses amb un alt potencial i una trajectòria sòlida. Tanmateix, des d’ACCIÓ han destacat que les empreses catalanes són, en general, més petites que les dels mercats amb els quals competeixen. Per aquest motiu, la patronal ha impulsat aquesta sessió on s’han explorat les vies de creixement orgànic i inorgànic, com per exemple les fusions o les adquisicions. Durant el taller pràctic també s’han pogut resoldre alguns dubtes a les qüestions plantejades pels participants.
"No volem que cap empresa del Berguedà es quedi enrere per falta d'eines. Créixer significa ser més productius, gestionar millor el talent i tenir la capacitat d'emprendre projectes d'internacionalització i innovació més ambiciosos", ha assegurat Josep Maria Serarols, president de l’ACEB.
La sessió ha comptat amb la participació de Josep Lluís Falcó, consultor expert en creixement empresarial, de Joan Martí, director d’Estratègia Empresarial d’ACCIÓ i de Laura Sobrevias, delegada d’ACCIÓ a la Catalunya Central. A més, durant la jornada s’han pogut conèixer dos casos d’èxit.
Alfonso Bermúdez, de l’empresa RemcoBCN SL ha explicat la seva participació al programa de creixement empresarial d’ACCIÓ, i Albert Vilardaga, de Createch 360 ha detallat l’evolució i expansió del seu projecte. Aquestes dues empreses han explicat les seves estratègies de creixement, en aquest cas dues empreses de sectors, dimensions i realitats diferents, que han destacat com han crescut i guanyat dimensió.
Un programa en tres fases per al creixement real
La jornada no és un fet aïllat, sinó el punt de partida perquè les empreses que tinguin interès puguin accedir al Servei de Creixement Empresarial d’ACCIÓ, que s’estructura en tres etapes: una primera de coneixement estratègic, una segona d’assessorament personalitzat i una tercera d’implementació i desenvolupament d'un nou pla de negoci adaptat. D’aquesta sessió, ja n’han sortit empreses interessades a poder explorar aquest camí.
L'èxit de convocatòria d'aquesta jornada, amb més de vint empreses participants, demostra que el teixit empresarial berguedà mira cap al futur. Per la seva banda, l’ACEB referma el seu paper com a facilitador d’aquests recursos, garantint que el suport d’experts i els ajuts econòmics arribin directament a les mans dels empresaris de la comarca. En aquest sentit, el proper 2026 s’organitzarà un nou taller: Créixer no nomes en dimensió, sinó també amb propòsit, un segon esglaó d’aquest programa.
