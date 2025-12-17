CCOO i UGT consideren "insultant" i "perillosa" una campanya de Salut que insta a fer un bon ús de les baixes laborals
La comunicació afirma que Catalunya acumula el 25% de baixes de l'Estat amb el 17% d'afiliats a la Seguretat Social
ACN
CCOO i UGT han considerat "insultant" i "perillosa" la campanya comunicativa del Govern que insta a fer un bon ús de les baixes laborals a través de cartells penjats als Centres d'Atenció Primària. A les pancartes s'afirma que "Catalunya té el 17% d'afiliats a la Seguretat Social de l'estat espanyol, però acumula el 25% de baixes laborals de tot l'estat" i afegeix: "Fer-ne un bon ús és també la teva responsabilitat". CCOO considera "una broma de mal gust" l'aparició dels cartells "en un moment en què la corba de contagis de la grip encara està en augment", i subratlla que els treballadors "no es posen malalts perquè volen". Per això considera la comunicació "errònia i culpabilitzadora", una idea amb la qual coincideix UGT.
UGT afirma que la baixa laboral "és un dret de la persona treballadora i una decisió exclusivament mèdica, no pas personal ni laboral". Per això subratlla que cap treballador "en fa ús o abús per voluntat pròpia, sinó que és el personal sanitari qui determina la necessitat d'una incapacitat temporal".
En aquest sentit, considera que missatges com els difosos pel Departament de Salut "poden generar por, pressió o sentiment de culpa" i "acabar provocant que persones malaltes vagin a treballar, amb el risc que això comporta per a la seva salut i la col·lectiva".
També rebutja fer una anàlisi "simplista" de l'augment de baixes laborals i assegura que cal tenir en compte qüestions com "la precarietat laboral". CCOO combrega amb aquest raonament, i afegeix que també s'hi ha de sumar sovint la "manca de prevenció".
Per tot plegat, el sindicat UGT demana la "retirada immediata" de la campanya i demana al Departament de Salut que "centri" els esforços en enfortir el sistema sanitari públic, en reforçar la prevenció de riscos laborals, en "garantir les plantilles adequades" als centres de treball i en abordar "de manera seriosa" les causes "reals" de l'augment de les incapacitats temporals.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»