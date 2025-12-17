Crisi ramadera
Illa admet que la Generalitat ja sospitava de l’arribada de la pesta porcina dos dies abans de la declaració oficial
El president reconeix que encara hi ha set països que no accepten les exportacions de porcí espanyoles per culpa de la declaració del virus
María Jesús Ibáñez
Fins a cinc investigacions diferents estan centrades en aquests moments a determinar l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) que afecta Catalunya des del 28 de novembre i que, de moment, ha afectat 26 senglars. Però ara per ara «cap ha permès concloure que les instal·lacions que treballen amb el virus a Catalunya, concretament amb la soca del tipus 29», n’ha sigut la responsable, ha afirmat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha comparegut davant del ple del Parlament per explicar com evoluciona aquesta malaltia, que només afecta la cabana porcina, mai els humans.
Illa ha reconegut, malgrat tot, que ja el dia 26 de novembre (dos dies abans, doncs, de la notificació oficial), quan es van detectar els cadàvers dels dos primers senglars morts a Cerdanyola del Vallès, els científics van sospitar que el virus de la PPA, que ja és present a 12 països europeus més, havia arribat a Espanya. «El dia 27 es van donar instruccions al Cos d’Agents Rurals perquè estiguessin pendents per si les analítiques donaven positiu», ha relatat Illa, que ha descrit a continuació totes les mesures adoptades després d’aquesta data, «que han permès que el brot quedés contingut en el perímetre d’alt risc», la denominada zona zero, que ocupa el territori situat en un radi de sis quilòmetres respecte al focus original.
Les cinc línies de treball que s’han posat en marxa, ha detallat el president, les lideren la mateixa Conselleria d’Agricultura, que ha obert dues línies, amb l’encàrrec d’una auditoria interna per avaluar les instal·lacions que treballen amb soques del virus i amb l’enviament de totes les mostres recollides al laboratori de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB). En paral·lel, ha afegit Illa, «s’ha obert la preceptiva investigació del Ministeri d’Agricultura i, en quart lloc, s’ha rebut la visita de tècnics del Veterinarian Emergency Team de la Unió Europea». A totes, s’hi suma la que estan portant a terme els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil per un presumpte delicte contra el medi ambient.
Auditories poc concloents
«Serem transparents en aquesta matèria, però no donarem pàbul a especulacions i comentaris que assenyalin els investigadors catalans», ha defensat Illa, que ha assegurat que «els informes que s’han elaborat fins ara diuen que els procediments que s’utilitzen als laboratoris són els adequats i el personal que hi treballa està perfectament capacitat», ha remarcat. Els dubtes no es resoldran, ha confessat el president del Govern, fins que arribin els resultats de la seqüenciació del virus
Les exportacions continuen tancades a set països, entre els quals destaquen el Japó i lesFilipines, que són mercats importants per a les empreses catalanes. «Però cal recordar que hi ha més d’un centenar d’altres països que han acceptat la regionalització i, per tant, es mantenen oberts als productes carnis de porcí», ha assegurat Illa, després de recordar que el sector exporta entorn de 2.000 milions d’euros anuals i que representa un 20% del PIB industrial català.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis