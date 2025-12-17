Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Planta ICLCavalcada de ManresaNiu de l'ÀligaRinerTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park

L’equipament, el més gran dels tres que té la cadena vigatana, posa a disposició del públic 2.500 metres quadrats dedicats al joc i a l’entreteniment i 500 metres més de cafeteria

Vista parcial del Happylandia Park de Manresa

Vista parcial del Happylandia Park de Manresa / Arxiu particular

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

L’empresa d’origen vigatà Happylandia Park obre aquest dijous les portes del seu nou parc a Manresa, que serà el complex de la cadena (que inclou ja, amb aquest, tres establiments) més gran que s’ha inaugurat fins ara i el primer parc indoor d’aquestes característiques a la comarca del Bages.

Amb l’obertura d’aquest nou espai, expliquen fonts de Happylandia Park, el projecte empresarial es vol consolidar com «un univers de diversió pensat per a tota la família, amb activitats adaptades a infants a partir d’1 any».

El nou equipament d’oci s’ubica al número 217 de la carretera de Vic, a tocar de la plaça Prat de la Riba. Compta amb amb 2.500 metres quadrats dedicats al joc i a l’entreteniment, així com una cafeteria de 500 metres quadrats, concebuda «perquè els adults puguin descansar mentre observen els infants amb total comoditat», explica l’empresa.

El nou parc ofereix una àmplia varietat d’atraccions pensades per a diferents edats: zones d’escalada, circuits acrobàtics, parc infantil per a menors d’1,10 metres d’alçada, Bubble Football, Trampoline Basket, tobogans de diverses alçades, zones acolorides i interactives, i espais especialment protegits per als més petits. Tot plegat «en un entorn segur, cobert i dissenyat per fomentar el joc, el moviment i la diversió», destaquen fonts del projecte.

Happylandia Park Manresa obrirà tots els dies de la setmana excepte els dimarts: dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 16.30 a 20.30 h, i els dissabtes i diumenges, de 10.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.30h. Per als dies festius de Nadal s’oferiran uns horaris especials. El preu de les entrades oscil·la entre els 8 i els 20 euros, en funció de l’alçada (més o menys d1’10 metres) i del dia de la setmana.

Fins ara, Happylandia Park disposava de dos establiments: un a Vic, que va obrir l’any passat, i un altre a Terrassa, que es va inaugurar el passat mes d’octubre. L’obertura de portes d’aquest dijous a Manresa serà a partir de les 5 de la tarda, i l’entrada és lliure.

TEMES

Tracking Pixel Contents