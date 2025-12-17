Joan Carles Alba, director de Pimes de BBVA a Catalunya: "Fins a l’octubre, hem incrementat un 17% el nou finançament a pimes i empreses"
BBVA dona suport al teixit productiu de Catalunya i acompanya cada empresa segons la seva etapa, oferint proximitat i el suport expert que les companyies necessiten per avançar amb seguretat.
El teixit empresarial català està format gairebé en la seva totalitat per pimes. Constitueixen l’eix de l’economia i s’enfronten a la necessitat constant de créixer, innovar i guanyar competitivitat, no només en l’àmbit local sinó també en un entorn cada vegada més global. Per entendre millor els seus reptes i oportunitats, conversem amb Joan Carles Alba, director de Pimes de BBVA a Catalunya.
—Quin diria que és avui el principal repte d’una pime?
Diria que és ser més competitiva. Per aconseguir-ho, és fonamental partir d’una base sòlida: constituir bé l’empresa, tenir clar el seu mercat, definir l’estratègia de negoci i, a partir d’aquí, guanyar dimensió. Aquest creixement és el que li permetrà invertir en innovació, millorar processos i obrir-se a nous mercats.
«Fins a l’octubre, hem acompanyat més de 34.500 pimes i empreses catalanes en la seva expansió internacional»
—I com es pot afrontar aquest inici?
Emprendre mai és fàcil i, sobretot al principi, qualsevol ajuda marca la diferència. Per això, a BBVA acompanyem aquells que fan aquest pas des del primer moment, amb un servei pioner de constitució d’empreses en col·laboració amb Ayuda T Pymes i sense cost addicional. L’emprenedor només assumeix les despeses de registre i notaria, i nosaltres ens encarreguem de la resta: els tràmits legals, l’obertura del compte… Fins i tot hem incorporat la signatura notarial en línia, perquè ho puguin fer sense desplaçar-se.
Aquest servei ha permès reduir en un 64% el temps mitjà per crear una empresa a Espanya, de 42 a 15 dies, i ens ha permès acompanyar, en poc més d’un any, prop de 1.000 pimes en la seva creació.
—Un cop superada aquesta primera etapa, quins factors marquen la diferència per continuar creixent?
A partir d’aquí, el que marca la diferència és la capacitat de la pime per millorar de manera constant. Les empreses que avancen amb més força són les que s’esforcen per millorar contínuament, encara que sigui en petits aspectes: digitalitzen processos, incorporen noves eines de gestió, milloren els sistemes de pagament i cobrament o integren la sostenibilitat com una via per ser més eficients i obrir noves oportunitats.
També és clau poder fer-ho amb seguretat. Comptar amb solucions de liquiditat adequades per invertir i adaptar-se, i disposar d’un acompanyament especialitzat que permeti anticipar necessitats segons el moment del negoci, aporta molta estabilitat. A BBVA oferim aquest suport tant amb finançament com amb una gestió especialitzada. De fet, fins a l’octubre de 2025 hem incrementat en un 17% el nou finançament a pimes i empreses a Catalunya respecte del mateix període de l’any anterior.
“Més de 24.000 pimes, empreses i autònoms de Catalunya han confiat en nosaltres aquest any”
—I com es tradueix aquest suport en el dia a dia de les pimes?
A través d’un acompanyament molt proper. Cada pime compta amb un gestor de referència que coneix la seva activitat i amb el suport d’un equip d’especialistes capaços d’atendre necessitats molt concretes en digitalització, mitjans de pagament, sostenibilitat o internacionalització. També disposem d’equips específics per a sectors com l’agrari o el de les franquícies.
Aquest model, basat en la proximitat i el coneixement, és precisament un dels aspectes que la revista Global Finance ha destacat en reconèixer-nos enguany com a Millor Banc per a Pimes a Espanya i Millor Banc per a Pimes a Europa Occidental. S’ha valorat la nostra capacitat per impulsar les pimes i el desenvolupament de solucions digitals més àgils.
—Quan es parla de créixer, sempre apareix la internacionalització. És un pas que realment hauria de valorar qualsevol pime?
No és un camí obligatori, però sí una oportunitat per continuar creixent. Quan una pime té el seu model consolidat i busca noves vies de creixement, mirar cap a altres mercats pot ser un pas natural. I no cal fer-ho sola. En els deu primers mesos de l’any, hem acompanyat més de 132.000 pimes i empreses en la seva expansió internacional, més d’un 6% més que en el mateix període de l’any anterior, de les quals més de 34.500 eren catalanes. La nostra presència en més de 25 països, juntament amb un equip especialitzat i solucions específiques de comerç exterior, ens ha consolidat com un soci estratègic per ajudar les pimes a fer aquest salt amb més garanties.
—Quin missatge final traslladaria a les pimes catalanes que volen continuar creixent?
Els diria que siguin una de les més de 24.000 pimes, empreses i autònoms de Catalunya que ja han confiat en nosaltres aquest any. A BBVA tenim una estratègia clara de suport al teixit productiu i un equip preparat per acompanyar cada empresa segons el seu moment. Més enllà de finançar, oferim proximitat, solucions a mida i el suport expert que necessiten per avançar amb seguretat.
