L’empresa de mobles JYSK s’instal·larà a Sant Fruitós de Bages
La firma danesa obrirà una botiga al carrer Aneto, del polígon Sant Isidre, a finals de febrer
La firma de mobles danesa JYSK obrirà una botiga a Sant Fruitós de Bages a finals del mes de febrer. Així ho han explicat a Regió7 fonts de la marca especialitzada en articles de descans, moda, mobiliari i decoració. Ubicat en una nau del carrer Aneto, al polígon Sant Isidre, l’establiment disposarà d’una superfície de 1.200 m2 d’accessoris per a la llar. El seu horari d'obertura de dilluns a dissabte serà de 10 del matí a 9 del vespre.
Els responsables de comunicació de l’empresa expliquen que “l’expansió forma part del nostre ADN, i a Espanya i Portugal tenim un ambiciós pla d’obrir entre 25 i 30 botigues anuals als dos països”. En aquest sentit, l’obertura a Sant Fruitós de Bages respon a aquest procés, diuen, ja que “estem interessats a poder comptar amb botigues JYSK en moltes ciutats i poblacions d’Ibèria (la península Ibèrica)”.
Sobre l’oferta comercial d'aquest nou establiment, destaquen que seguirà el mateix concepte de totes les botigues amb productes de descans, mobiliari d’interior i d’exterior, accessoris de decoració de la llar, tèxtil i bany, entre altres.
A la Catalunya central l’empresa danesa ja té presència a Igualada, on el maig de 2021 va obrir un punt de venda situat a l’avinguda Mestre Muntaner, cantonada amb el carrer Lleida.
Amb seu a Brabrand, Dinamarca, la cadena minorista va ser fundada per Lars Larsen, qui va obrir la primera botiga l’abril de 1979. És propietat de la família del fundador a través del holding Lars Larsen Group, que posseeix diverses marques de mobles.
L’entitat va tancar l’exercici fiscal 2024/25 amb rècords a Espanya, arribant a una facturació de 303,7 milions d’euros i un creixement del 37,3%. El benefici net d'explotació (Ebit) va assolir els 49,4 milions d’euros, el 119% més que en el curs anterior. Durant aquest període es van obrir 23 botigues noves i se’n van renovar 6. Actualment, hi ha 174 establiments a l’Estat. Va aterrar a Espanya el 2009 i, des de llavors, no ha parat de créixer
A escala global, JYSK va aconseguir 6.200 milions d’euros en facturació, 753 milions d’euros en Ebit i va sumar 13,7 milions de nous clients, consolidant el seu model de negoci i la seva estratègia de creixement i sostenibilitat. Disposa de més de 3.600 botigues a 50 països.
