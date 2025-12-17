Manresa és l’única ciutat gran de Catalunya on no creixen els salaris
Segons la nova estadística territorial de l’Idescat, els ingressos salarials a la capital del Bages es van situar l’any passat en els 29.239 euros de mitjana
Manresa va ser l’única de les 23 ciutats catalanes de més de 50.000 habitants on l’any passat no es van incrementar els ingressos salarials en relació al 2023. Van experimentar una lleugera caiguda del 0,1%, i la mitjana es va reduir en 29 euros, fins als 29.239. Així, la ciutat se situava l’any passat en 2.507 euros anuals per sota de la mitjana catalana, segons la nova estadística experimental de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
La caiguda salarial va ser, entre les dones, del -1,3%, fins als 26.081 euros, mentre que entre els homes es va registrar un increment de l’1,3%, fins als 32.184. D’aquest manera, la diferència salarial entre el que perceben de mitjana els homes i les dones a la ciutat es va situar en 6.103 euros a favor dels homes, 745 més del que ho era un any abans. Manresa es col·loca d’aquesta manera com la quarta ciutat gran del país on més creix la bretxa salarial en un any, després de Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat i Cerdanyola del Vallès.
Per sectors, la mitjana del salari a la capital del Bages l’any passat va ser de 42.186 euros a l’administració pública; 41.540 al sector de comunicacions, activitats financeres i immobiliàries; 32.502 euros a la indústria; 32.438, a eduació, sanitat i serveis socials; 26.552, a comerç a l’engròs i al detall; 25.149, a la construcció; 23.305, al bloc d’activitats professionals, científiques i administratives; 22.573 al del transport, emmagatzematge i hostaleria; i 18.755, al d’activitats artístiques, recreatives i altres serveis. L’administració pública és l’únic sector on els salaris a Manresa són superiors a la mitjana de Catalunya.
Per tipus de contracte, els indefinits van percebre a Manresa una mitjana de 29.493 euros, pels 20.171 dels temporals, la quantitat més baixa en el conjunt de les ciutats grans catalanes. Per tipus de jornada, els empleats a completa van percebre 31.657, pels 14.562 dels de temps parcial, que també suposa la menor quantitat entre les ciutats de més de 50.000 habitants del país.
Segons la nova secció estadística experimental de l’Idescat entre els municipis de més de 50.000 habitants, elaborada a partir de la mostra contínua de vides laborals, els residents de Sant Cugat del Vallès perceben l’ingrés salarial mitjà més elevat d’aquest grup de ciutats, amb 54.549 euros bruts (més de 22.000 euros per sobre de la mitjana catalana, 31.746 euros). El segueixen Castelldefels (38.570 euros) i Barcelona (36.466 euros), i també se situen per damunt de la mitjana Cerdanyola del Vallès, Granollers, Vilanova i la Geltrú i Sabadell. Per contra, Santa Coloma de Gramenet, amb uns ingressos salarials bruts de 26.003 euros, és el municipi amb el salari més baix (amb 5.743 euros menys que la mitjana), junt amb l’Hospitalet de Llobregat (26.638 euros) i Reus (26.922 euros).
El 2024, tots els municipis de més de 50.000 habitants presenten un augment de l’ingrés salarial brut dels seus residents respecte al 2023 excepte Manresa. Els municipis que encapçalen l’augment són ant Cugat del Vallès ( 5,9 %), Mollet del Vallès (5,7 %) i Granollers (5,6%), amb increments de gairebé 3 punts per sobre de la mitjana catalana (3,0%), mentre que a la part baixa hi ha els municipis de Manresa (-0,1%), Girona (0,3%) i Badalona (1,0%). Per sexe A Catalunya, l’any 2024, els ingressos salarials bruts dels homes se situen en 34.473 euros i els de les dones, en 28.765 euros. i s’analitzen els municipis de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès, amb 63.625 euros, i Castelldefels, amb 43.897 euros, encapçalen els ingressos salarials bruts dels homes. Pel que fa a les dones, els ingressos salarials bruts més elevats es troben a Sant Cugat del Vallès, amb 45.705 euros, i a Barcelona, amb 33.349 euros. Per contra, els ingressos salarials bruts més baixos, tant per als homes com per a les dones, es registren a Santa Coloma de Gramenet, amb 28.538 euros i 22.782 euros, respectivament.
Per branca d’activitat econòmica
Per branca d’activitat econòmica, els ingressos salarials bruts més elevats el 2024 a Catalunya es troben en els afiliats a la de Comunicacions, activitats financeres i immobiliàries (45.469 euros) i a la d’Administració pública, Defensa i seguretat ocial obligatòria ( 38.544 euros). i s’analitzen els municipis de més de 50.000 habitants, la majoria segueixen el mateix patró de la mitjana catalana, amb alguna excepció: a Sant Cugat del Vallès, Castelldefels i Tarragona la branca d’activitat econòmica amb els afiliats amb uns ingressos salarials bruts més elevats és la indústria i en el cas de Granollers és la construcció.
Per tipus de contracte
A Catalunya, els ingressos salarials bruts dels afiliats a la Seguretat Social amb contracte indefinit se situen en 31.804 euros, mentre que en els afiliats amb un contracte temporal, en 25.788 euros. Per municipis, Sant Cugat del Vallès és el municipi on els ingressos salarials són superiors, tant per als que tenen contracte indefinit com temporal (56.715 i 36.731 euros, respectivament). En canvi, els ingressos salarials bruts més baixos per contracte indefinit són a Santa Coloma de Gramenet (25.557 euros) i per contracte temporal, a Manresa (20.171 euros). Per tipus de jornada Per tipus de jornada, el 2024 els ingressos salarials bruts dels residents a Catalunya que treballen a temps complet se situen en 34.171 euros, i en 18.703 euros per als que treballen a temps parcial. Als municipis de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès encapçala la llista amb els ingressos salarials bruts a temps complet més elevats (58.818 euros) i també a temps parcial (27.711 euros). Per contra, els ingressos salarials bruts més baixos per jornada completa són a Santa Coloma de Gramenet (28.111 euros) i per jornada a temps parcial, a Manresa, (14.562 euros).
