Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, diu estar "esperançat" amb el futur industrial a l'antiga mina malgrat el no d'ICL a la planta de càtodes
El batlle afirma que "a partir d'ara el que hem de fer és lluitar perquè hi tinguem indústria, costi el que costi"
L'anunci que finalment no hi haurà una planta de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent, com havia anunciat el grup ICL el passat mes de gener, no ha sorprès l'alcalde del municipi, Oriol Ribalta. "Ja ens ho temíem", diu a aquest diari. Per a l'alcalde, la "incertesa" que generava a l'Ajuntament de Sallent un projecte que depenia de tants factors geoestratègics i de políticaindustrial global "ens complicava molt que ens acabéssim imaginant el projecte com una realitat".
Tot i que considera l'anunci com "una mala notícia", Ribalta assegura estar "esperançat" amb el futur industrial de les antigues instal·lacions mineres, avui en desús. "A partir d'ara el que hem de fer és lluitar perquè hi tinguem indústria, costi el que costi". En aquest sentit, l'alcalde sallentí assegura que en aquests mesos, des de l'anunci que va fer ICL el passat mes de gener, hi ha hagut temps per treballar amb els governs de la Generalitat i espanyol per posar les bases per "trobar el desllorigador" al sector.
"Hem parlat sobre les necessitats urbanístiques. Hem fet arribar les nostres demandes a l'entorn del projecte" que ara ha quedat en suspens. Una tasca que ha de servir, diu Ribalta, per trobar la inversió que desencalli el futur de les antigues instal·lacions mineres. "Estem igual d'esperançats que abans", afirma l'alcalde. "Continem apostant per la restauració mediambiental i estem generant la delimitació física dels espais amb què s'ha de restituir l'activitat industrial", afegeix.
