Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLladres de motosTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, diu estar "esperançat" amb el futur industrial a l'antiga mina malgrat el no d'ICL a la planta de càtodes

El batlle afirma que "a partir d'ara el que hem de fer és lluitar perquè hi tinguem indústria, costi el que costi"

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta / Arxiu/Oscar Bayona

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

L'anunci que finalment no hi haurà una planta de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent, com havia anunciat el grup ICL el passat mes de gener, no ha sorprès l'alcalde del municipi, Oriol Ribalta. "Ja ens ho temíem", diu a aquest diari. Per a l'alcalde, la "incertesa" que generava a l'Ajuntament de Sallent un projecte que depenia de tants factors geoestratègics i de políticaindustrial global "ens complicava molt que ens acabéssim imaginant el projecte com una realitat".

Tot i que considera l'anunci com "una mala notícia", Ribalta assegura estar "esperançat" amb el futur industrial de les antigues instal·lacions mineres, avui en desús. "A partir d'ara el que hem de fer és lluitar perquè hi tinguem indústria, costi el que costi". En aquest sentit, l'alcalde sallentí assegura que en aquests mesos, des de l'anunci que va fer ICL el passat mes de gener, hi ha hagut temps per treballar amb els governs de la Generalitat i espanyol per posar les bases per "trobar el desllorigador" al sector.

"Hem parlat sobre les necessitats urbanístiques. Hem fet arribar les nostres demandes a l'entorn del projecte" que ara ha quedat en suspens. Una tasca que ha de servir, diu Ribalta, per trobar la inversió que desencalli el futur de les antigues instal·lacions mineres. "Estem igual d'esperançats que abans", afirma l'alcalde. "Continem apostant per la restauració mediambiental i estem generant la delimitació física dels espais amb què s'ha de restituir l'activitat industrial", afegeix.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
  2. La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
  3. La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
  4. Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
  5. «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
  6. Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
  7. La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
  8. Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis

Terrassa eleva la pressió als cotxes: multes de 200 euros si entren sense permís en una nova àrea per als vianants

Terrassa eleva la pressió als cotxes: multes de 200 euros si entren sense permís en una nova àrea per als vianants

El betlem d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: «Hi estic més d’un mes per muntar-lo»

El betlem d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: «Hi estic més d’un mes per muntar-lo»

Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, diu estar "esperançat" amb el futur industrial a l'antiga mina malgrat el no d'ICL a la planta de càtodes

Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, diu estar "esperançat" amb el futur industrial a l'antiga mina malgrat el no d'ICL a la planta de càtodes

Avisen des de Manresa que l’habitatge esdevindrà un factor d’exclusió «de primer ordre»

Avisen des de Manresa que l’habitatge esdevindrà un factor d’exclusió «de primer ordre»

Pastoreig digital contra els incendis fet al Solsonès: Catalunya presenta el SilPas

Pastoreig digital contra els incendis fet al Solsonès: Catalunya presenta el SilPas

Residència Sagrada Família de Manresa: confiança i cura per a cada etapa

Residència Sagrada Família de Manresa: confiança i cura per a cada etapa

La demanda de pisos de luxe a Barcelona es diversifica: la Dreta de l’Eixample competeix amb força amb la zona alta

La demanda de pisos de luxe a Barcelona es diversifica: la Dreta de l’Eixample competeix amb força amb la zona alta

Fortunes de Mèxic i els EUA copen la compra d’habitatges als barris més cars de Barcelona i Madrid

Fortunes de Mèxic i els EUA copen la compra d’habitatges als barris més cars de Barcelona i Madrid
Tracking Pixel Contents