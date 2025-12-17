El Singular Negre del celler del Bages Collbaix, nou Vi de Finca Qualificada
La distinció, la màxima que s’atorga al sector vitivinícola, és la cinquena que rep un celler de la Denominació d’Origen Pla de Bages
Regió7
La Denominació d’Origen Pla de Bages ha sumat la seva cinquena distinció de Vi de Finca Qualificada amb l’atorgament a l’anyada 2018 del Singular Negre del Celler Collbaix.
El vi, elaborat exclusivament amb Cabernet Sauvignon i criat durant 20 mesos en botes de roure francès, amb una posterior criança mínima de 24 mesos en ampolla abans de la seva sortida al mercat, detalla el celler bagenc, «expressa amb precisió el caràcter del seu entorn i el treball acurat a la vinya i al celler».
La distinció va ser atorgada dilluns al vespre al Palau de Pedralbes, en el transcurs de l’acte organitzat per l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per destacar l’excel·lència, l’origen i la singularitat de projectes vitivinícoles arrelats al territori.
Els Vins de Finca Qualificada (VFQ) representen el màxim nivell de reconeixement dins d’una Denominació d’Origen a Catalunya. Aquesta distinció s’atorga a vins que provenen d’un entorn geogràfic molt delimitat -d’una extensió inferior a la d’un terme municipal- i que presenten característiques pròpies derivades del sòl, el microclima i la gestió vitivinícola. El nom del vi ha d’estar estretament vinculat a les vinyes d’on procedeix i ha de comptar amb l’informe favorable del Consell Regulador corresponent.
El Singular Negre de Collbaix, descriu el celler, «destaca per la seva intensitat aromàtica i complexitat, amb predomini de fruita vermella i de bosc, notes dolces de caramel i cacau, i records balsàmics i minerals». Així, «en boca és un vi ampli, rodó i untuós», continua en la seva descripció Collbaix, «amb bona acidesa, tanins equilibrats i un final llarg i persistent, amb un notable potencial d’evolució durant els propers anys».
Per obtenir la qualificació de Vi de Finca Qualificada, els vins han de complir exigents requisits, com una antiguitat mínima de 10 anys dins el registre de la Denominació d’Origen; un rendiment de producció a la vinya com a mínim un 15% inferior al màxim permès per la DO; i una valoració superior per part del comitè de tast.
A més, el propietari de les vinyes ha de coincidir amb el del celler, l’elaboració s’ha de dur a terme a la mateixa finca o en un celler proper, i el projecte ha d’acreditar una trajectòria consolidada de prestigi i qualitat al mercat durant almenys una dècada.
Abans que el Singular de Collbaix, a la Denominació d’Origen Pla de Bages han rebut la mateixa distinció Arnau Oller i Especial Picapoll Negre, d’Heretat Oller del Mas; Abadal 3.9, del celler Abadal; i el Singular Blanc del mateix Collbaix.
