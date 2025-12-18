Zona euro
El BCE manté els tipus en el 2% davant el control de la inflació i la millora de l’economia
L’autoritat monetària eleva les seves previsions d’IPC i creixement del PIB per al 2026, cosa que allunya encara més la possibilitat d’una nova retallada de tipus
Pablo Allendesalazar
Sense sorpreses, com sol passar. El consell de govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous mantenir els tipus d’interès de referència a la zona euro sense canvis per quarta reunió consecutiva. El preu oficial dels diners a curt termini en la unió monetària, així, quedarà en el 2% en què està instal·lat des del juny passat, després de baixar dos punts percentuals des del màxim del 4% que va arribar el setembre del 2023 com a resposta a la crisi inflacionista provocada per la sortida de la pandèmia i la guerra d’Ucraïna.
Ja ho va anticipar el vicepresident de l’autoritat monetària, Luis de Guindos, en una recent entrevista a EL PERIÓDICO: «El nivell actual de tipus d’interès, mentre no canviïn les circumstàncies, és l’adequat». Amb la inflació sota control i l’economia donant mostres de resiliència malgrat les incerteses globals, l’autoritat monetària pot permetre’s continuar instal·lada en el mode ‘esperar i veure’. «La inflació s’hauria d’estabilitzar en l’objectiu del 2% a mitjà termini», ha insistit aquest dijous l’organisme en un comunicat en el qual significativament, ha retirat la referència al fet que les «perspectives són encara incertes» que sí que incloïa el d’octubre.
L’IPC de la zona euro, així, fa tot l’any que es mou entorn de l’objectiu del BCE que estigui en el 2% a mitjà termini (al novembre va ser del 2,1%). I l’activitat econòmica, tot i que moderada, està mostrant-se més resistent de l’esperat: el PIB de la zona euro va créixer el 0,3% en el tercer trimestre, dues dècimes més que en el trimestre anterior. Així doncs, la decisió de mantenir els tipus es donava per fet, com li agrada al banc central, un dels objectius del qual és ser predictible perquè els tipus del mercat reflecteixin l’orientació de la seva política indumentària.
Revisió de previsions
L’interès més gran dels analistes estava en la revisió trimestral de les previsions macroeconòmiques que ha realitzat l’organisme, per les pistes que pugui oferir sobre el futur de la política monetària a mitjà termini. La conclusió és que allunya encara més la possibilitat de noves rebaixes de tipus: la inflació del 2026 ha sigut revisada a l’alça perquè s’espera que la dels serveis «descendeixi més lentament», mentre que el creixement econòmic s’espera que sigui «més vigorós» que fa tres mesos per l’impuls de la demanda interna.
Els experts del BCE estimen ara que la inflació se situarà de mitjana en el 2,1% el 2025, l’1,9% el 20216, l’1,8% el 2027 i el 2% el 2028 (davant el 2,1%, l’1,7% i l’1,9% del setembre, quan encara no es va augurar una dada per a l’últim d’aquells anys. La subjacent – la que exclou els preus més volàtils de l’energia i els aliments– la calculen ara en el 2,4% el 2025, el 2,2% el 2026, un 1,9% el 2027 i el 2% el 2028 (davant el 2,4%, l’1,8% anterior). Quant al PIB, l’estimen en l’1,4% el 2025, l’1,2% el 2026 i l’1,4% el 2027 i el 2028 (enfront l’1,2%, 1% i 1,3% de fa tres mesos).
La presidenta de la institució, Christine Lagarde, ja va anticipar recentment que les previsions de creixement econòmic podrien revisar-se a l’alça, cosa que reduïa encara més les possibilitats d’una suavització addicional de la política monetària si les perspectives d’inflació es mantenien ancorades entorn de l’objectiu del 2%, com així ha sigut. De fet, el BCE calcula ara un IPC general i subjacent del 2% el 2028. Així doncs, és previsible que Lagarde reiteri el seu missatge que el BCE està actualment en una «bona posició» i continuarà prenent decisions «reunió a reunió».
Dubtes sobre el futur
Al contrari que fins fa uns mesos, quan s’esperava que el banc central aprovés una nova i última rebaixa de tipus fins a situar-los en l’1,75%, la idea predominant al mercat actualment és que els mantindrà sense canvis a curt termini. En el que hi comença a haver disparitat de criteris és en si podria aprovar una pujada a finals del 2026 (una cosa per la qual ha semblat advocar la consellera alemanya Isabel Schnabel) o si és més previsible l’estabilitat (com defensen altres consellers).
També hi ha analistes que consideren que seria més probable una retallada, atès el risc que la inflació se situï per sota de l’objectiu durant el pròxim exercici. La persistència de l’IPC al sector serveis desperta inquietud entre els membres més ortodoxos del consell de govern del BCE (els anomenats falcons). Però l’abaratiment de l’energia i els productes manufacturats, juntament amb la fortalesa de l’euro davant el dòlar, pot suposar un risc que l’IPC se situï persistentment per sota de la meta del 2%.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park