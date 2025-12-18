El comitè de la pesta porcina investiga sis centres científics i empreses
Illa afirma que per ara cap línia de treball «permet concloure» que es produís una fuga d’un labotatori / Els científics van sospitar del virus amb els primers dos senglars trobats morts
María Jesús Ibáñez
Fins a cinc investigacions diferents estan centrades en aquests moments a determinar l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) que afecta Catalunya des del 28 de novembre i que, de moment, ha sigut detectada en 26 senglars. Però per ara, "cap d’aquestes línies de treball ha permès concloure que les instal·lacions que operen amb el virus a Catalunya" han sigut les responsables de l’expansió de la malaltia, segons va afirmar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va concretar que són "sis els centres científics i les empreses" que han sigut analitzats. Illa va comparèixer en el ple del Parlament per explicar com evoluciona aquesta infecció que afecta la cabana porcina i va assenyalar que el brot actiu "correspon a un nou tipus de virus, el 29, i té una virulència moderada".
El president va reconèixer, malgrat tot, que ja el dia 26 de novembre (dos dies abans de la notificació oficial), quan es van detectar els cadàvers dels dos primers senglars morts a Cerdanyola del Vallès, els científics van sospitar que el virus de la PPA, que ja és present en 12 països europeus més, havia arribat a Espanya. "El dia 27 es van donar instruccions al cos d’Agents Rurals perquè estiguessin pendents per si les analítiques donaven positiu", va relatar Illa, i va afegir que les mesures adoptades després d’aquesta data "han permès que el brot quedés contingut en el perímetre d’alt risc", en un radi de sis quilòmetres del focus original.
Les cinc línies de treball que s’han posat en marxa les lideren la mateixa Conselleria d’Agricultura, que ha obert dues línies, amb l’encàrrec d’una auditoria interna per avaluar les instal·lacions que treballen amb soques del virus i amb l’enviament de totes les mostres recollides al laboratori de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB). En paral·lel, va afegir Illa, "s’ha obert la preceptiva investigació del Ministeri d’Agricultura i, en quart lloc, s’ha rebut la visita de tècnics del Veterinarian Emergency Team de la Unió Europea. A totes elles, se sumen les indagacions que per ordre judicial estan portant a terme els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil per determinar si s’ha comès un presumpte delicte contra el medi ambient.
"Serem transparents i no donarem pàbul a especulacions que assenyalin sense proves els investigadors catalans", va defensar Illa, que va assegurar que "els informes elaborats diuen que els procediments que s’utilitzen als laboratoris són els adequats i el personal que hi treballa està perfectament capacitat".
Els dubtes no es resoldran fins que arribin els resultats de la seqüenciació del virus que han sigut enviats a laboratoris avalats per la Comissió Europea. Després d’afirmar amb contundència que "els científics de l’IRTA i del CReSA [el laboratori sobre el qual s’han concentrat les principals sospites] són els primers interessats a saber què ha passat", Illa va recordar que hi ha hagut virus, en altres crisis sanitàries o veterinàries, que han arribat en vols comercials o que no han arribat a resoldre’s mai.
Exportacions
Les exportacions continuen tancades a set països, entre els quals destaquen el Japó i les Filipines. "Però més d’un centenar de països, que suposen el 75% restant de les exportacions, es mantenen oberts als productes carnis de porcí", va assegurar Illa, després de recordar que el sector exporta entorn de 4.200 milions d’euros anuals i que representa un 20% PIB industrial català. També han prohibit les compres de porc espanyol Mèxic, Tailàndia, Malàisia, Taiwan i Sud-àfrica, va dir el president.
Davant les crítiques de l’oposició per no haver cancel·lat el viatge a Mèxic quan es va detectar el brot, el president va assenyalar: "No em vaig equivocar, no afecta cap vida humana". Illa va al·legar que dirigeix un "país gran, amb institucions fortes", i que si tenia un viatge programat amb el país convidat a una fira i recursos per gestionar una crisi, podia mantenir-lo.
El cap del Govern va insistir que va estar connectat permanentment amb els consellers i va posar en valor el treball del titular d’Agricultura, Òscar Ordeig.
Amb les seves explicacions no en va tenir prou l’oposició, que li va reclamar "transparència" en la investigació sobre l’origen del brot i van xocar sobre si cal exterminar els senglars per evitar la seva expansió.
Els grups parlamentaris van coincidir que Illa hauria d’haver suspès la cita a l’Amèrica Central al detectar la "gravetat" de la situació. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, va preguntar al president per què va decidir mantenir el viatge si abans de sortir ja estava confirmat el primer cas i el va acusar d’haver estat "absent els set primers". La postconvergent va titllar de "negligent" el conseller Ordeig i va demanar la seva reprovació i la creació d’una comissió d’investigació sobre la qüestió perquè "ja hauria d’haver dimitit o haver sigut cessat". També li va reclamar que demani disculpes per "criminalitzar" el sector dels transportistes a l’assenyalar inicialment que l’origen del virus seria en un entrepà.
El líder d’Esquerra, Josep Maria Jové, va reclamar a Illa que hauria d’haver estat "en primera línia transmetent seguretat". Va defensar que el viatge a Mèxic era important per al sector editorial per la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però va insinuar que hauria d’haver tornat abans. També li va reclamar que es fes fotos "envoltat d’uniformes que li agraden molt" com els de l’UME o de la Guàrdia Civil, i que no acudís al centre de comandament divendres, després d’haver aterrat de Mèxic, com havia promès.
També la CUP va criticar la presència de l’Exèrcit. Jéssica Albiach, dels Comuns, va evitar criticar Illa pel seu viatge a Mèxic, però va criticar a Ordeig que estengués la teoria de l’entrepà quan s’ha obert la hipòtesi que el virus va poder sortir d’un laboratori. Albiach va exigir un escut social amb ajudes i no crèdits per al sector i va reprovar les "caceres indiscriminades" de senglars.
