El Govern es reuneix amb l'alcalde de Sallent i agents del territori per abordar la renúncia d'ICL a la planta de bateries
El conseller Miquel Sàmper trasllada "el compromís" de la Generalitat per trobar una alternativa industrial al projecte frustrat
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, s'ha reunit aquest dijous per videoconferència amb l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, les presidentes de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, i i de la delegació de la de Barcelona a Berga, Mercè Sallès, i el president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, per abordar la suspensió per part d'ICL del projecte per instal·lar una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent.
Acompanyat del secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, i de la directora dels Serveis Territorials, Ivet Castaño, el Govern ha volgut "traslladar el compromís" del departament per "treballar coordinament" amb el ministeri d'Indústria i ICL per "trobar un projecte alternatiu que permeti reindustrialitzar els terrenys".
"Comptem amb eines com la nova estratègia de captació d'inversions 2026-2030 que, entre d'altres objectius, preveu que el 50% de les noves inversions que es facin a Catalunya, es materialitzin fora de l'àrea metropolitana de Barcelona", ha dit el departament al seu compte a la xarxa X. "Una estratègia que es desplega a través d’Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, que en els darrers 40 anys ha estat corresponsable de la captació de 1.600 projectes internacionals i d'una mobilització 13.300 milions d'euros".
Com ha publicat Regió7 aquesta setmana, el grup ha decidit renunciar finalment a la planta de càtodes per a bateries elèctriques que havia anunciat el passat mes de gener, i que havia d’ubicar-se a les antigues instal·lacions mineres de la companyia al municipi bagenc, que van tancar la tardor del 2020. La multinacional israeliana preveia establir una joint venture amb la xinesa Shenzhen Dyanonic per impulsar el projecte. La decisió de no donar continuïtat al negoci de material catòdic, que també afecta el projecte previst per ICL a Saint Louis, als Estats Units, es pren després d’una revisió acurada de la dinàmica canviant del mercat i reflecteix l’impacte dels canvis recents en les polítiques governamentals, inclosa la finalització de la subvenció del Departament d’Energia dels Estats Units o la falta de suficients suport econòmic en el cas d’Europa.
En declaracions a aquest diari, Oriol Ribalta, que deia no sorprendre's per la renúncia de l'empresa atesa la "incertesa" que generava a l'Ajuntament de Sallent un projecte que depenia de tants factors geoestratègics i de políticaindustrial, assegurava estar "esperançat" amb el futur industrial de les antigues instal·lacions mineres, avui en desús. "A partir d'ara el que hem de fer és lluitar perquè hi tinguem indústria, costi el que costi". En aquest sentit, l'alcalde sallentí assegura que en aquests mesos, des de l'anunci que va fer ICL el passat mes de gener, hi ha hagut temps per treballar amb els governs de la Generalitat i espanyol per posar les bases per "trobar el desllorigador" al sector.
