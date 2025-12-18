El manresà Jaume Masana, nou director general de SegurCaixa Adeslas
Relleva Javier Murillo al capdavant de la companyia participada per CaixaBank
ACN
El Consell d’Administració de CaixaBank ha acordat avui diversos canvis en el Comitè de Direcció amb l’objectiu d’adaptar l’organització a un entorn cada vegada més digital i competitiu. El manresà Jaume Masana (1967) assumirà la direcció general de SegurCaixa Adeslas en substitució de Javier Murillo. Masana, fins ara director de Negoci de l'entitat, deixa el seu càrrec a Jordi Mondéjar. Mariona Vicens mantindrà la direcció de Transformació Digital i assumirà també la responsabilitat de CaixaBank Payments & Consumer i imagin. Els canvis aprovats pel Consell d’Administració comporten una redefinició de les responsabilitats en àrees considerades estratègiques per al grup.
Diplomat per Esade i amb estudis a la New York University i la Universita Commerciale Luigi Boccioni de Milà, Jaume Masana va ser director general adjunt de Caixa Manresa i de Caixa Catalunya. Després de la fusió de Caixa Catalunya amb Caixa Manresa i Caixa Tarragona, i de la posterior nacionalització de Catalunya Caixa, l’entitat nascuda de la concentració, Jaume Masana va ser nomenat conseller delegat de Catalunya Banc, l’ens que havia assumit el negoci bancari de l‘entitat d’estalvi.
El 2013 es va incorporar a CaixaBank, on ha estat director de la territorial Catalunya, una divisió que engloba tot el territori català excepte Barcelona i l'àrea metropolitana i que amb seu a l’edifici Impuls de la capital del Bages. El gener del 2023, va ser nomenat director de Negoci de l'entitat. Ara Masana assumeix la responsabilitat de dirigir SegurCaixa Adeslas, en una etapa marcada per l’adaptació del negoci assegurador als nous hàbits dels clients.
La reorganització també afecta l’àrea de Riscos, que es dividirà en dues direccions diferenciades. Manuel Galarza liderarà la direcció d’Admissió i Seguiment del Risc de Crèdit, mentre que Natividad Capella assumirà la direcció de Gestió de Riscos i Compliment i s’incorporarà al Comitè de Direcció.
CaixaBank ha indicat que aquest conjunt de canvis permet simplificar l’estructura organitzativa, reforçar la governança i avançar en la disrupció tecnològica, amb l’objectiu d’afrontar els reptes d’un entorn financer cada vegada més exigent.
