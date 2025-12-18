Registre policial al laboratori IRTA-CReSA pel brot de la pesta porcina africana
L'actuació ha estat ordenada pel jutjat d’instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès
Regió7
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil estan registrant aquest dijous al matí les dependències del laboratori IRTA-CReSA, situat a Bellaterra (Vallès Occidental), en el marc de la investigació sobre l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA).
Aquesta actuació ha estat ordenada pel jutjat d’instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès, en el marc de les diligències prèvies declarades secretes, segons informen els dos cossos policials.
Mossos i Guàrdia Civil informen que l’entrada i el registre a les instal·lacions s’està duent a terme “seguint els protocols i les mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres de recerca”.
Centre de referència
L’IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) és el principal centre de recerca català especialitzat en l’estudi de la pesta porcina, i està sent auditat per esbrinar si el brot detectat a Catalunya podria haver-se produït per una fuita accidental d’un laboratori.
El centre està ampliant les seves instal·lacions per reforçar la seguretat dels equips i poder treballar amb patògens de més perillositat, i ja ha iniciat les obres d’un nou edifici adjacent a l’actual per connectar-los quan finalitzin els treballs, previstos per al 2028.
