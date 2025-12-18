Telefónica deixarà de cotitzar a la borsa de Nova York
La companyia de telecomunicacions espanyola abandonarà també el parquet peruà de Lima
ACN
Telefónica ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que deixarà de cotitzar a la borsa de Nova York. Segons la companyia, la decisió es pren després d'una anàlisi dels òrgans de govern competents que ha tingut en compte la càrrega administrativa i els costos associats a mantenir els valors al parquet novaiorquès. A més, afirma que és una decisió "consistent" amb el pla estratègic de la companyia que busca simplificar-ne el model operatiu. En paral·lel, Telefónica també ha comunicat a la CNMV la voluntat de deixar de cotitzar a la borsa peruana de Lima. Els titulars d'accions de la firma de telecomunicacions en aquests parquets podran canviar-les per títols cotitzats a la borsa espanyola.
Al costat de les accions, Telefónica també retirarà de cotització a la borsa nord-americana un seguit de valors de deute com ara bons sènior a tipus fix amb venciment el 2027, el 2036, el 2038, el 2047, el 2048 i el 2049.
Telefónica i la seva filial Telefónica Emisiones no han previst la cotització, negociació ni registre d'aquests valors de deute en cap altre mercat borsari nord-americà, però tenen la intenció de sol·licitar-ne l'admissió a cotització al parquet Euronext Dublín.
La firma tecnològica espanyola preveu presentar els formularis d'exclusió de cotització en les pròximes setmanes i esperen que l'ordre es faci efectiva en els deu dies posteriors a la presentació.
En paral·lel, l'empresa preveu iniciar un procediment subjecte al compliment de les lleis del Perú per excloure de forma voluntària els títols que es negocien a la Borsa de Valors de Lima.
