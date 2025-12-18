Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Planta ICLCavalcada de ManresaNiu de l'ÀligaRinerTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Telefónica deixarà de cotitzar a la borsa de Nova York

La companyia de telecomunicacions espanyola abandonarà també el parquet peruà de Lima

Un assistent al MWC davant del logo de Telefónica

Un assistent al MWC davant del logo de Telefónica / Aina Martí

ACN

Barcelona

Telefónica ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que deixarà de cotitzar a la borsa de Nova York. Segons la companyia, la decisió es pren després d'una anàlisi dels òrgans de govern competents que ha tingut en compte la càrrega administrativa i els costos associats a mantenir els valors al parquet novaiorquès. A més, afirma que és una decisió "consistent" amb el pla estratègic de la companyia que busca simplificar-ne el model operatiu. En paral·lel, Telefónica també ha comunicat a la CNMV la voluntat de deixar de cotitzar a la borsa peruana de Lima. Els titulars d'accions de la firma de telecomunicacions en aquests parquets podran canviar-les per títols cotitzats a la borsa espanyola.

Al costat de les accions, Telefónica també retirarà de cotització a la borsa nord-americana un seguit de valors de deute com ara bons sènior a tipus fix amb venciment el 2027, el 2036, el 2038, el 2047, el 2048 i el 2049.

Telefónica i la seva filial Telefónica Emisiones no han previst la cotització, negociació ni registre d'aquests valors de deute en cap altre mercat borsari nord-americà, però tenen la intenció de sol·licitar-ne l'admissió a cotització al parquet Euronext Dublín.

La firma tecnològica espanyola preveu presentar els formularis d'exclusió de cotització en les pròximes setmanes i esperen que l'ordre es faci efectiva en els deu dies posteriors a la presentació.

En paral·lel, l'empresa preveu iniciar un procediment subjecte al compliment de les lleis del Perú per excloure de forma voluntària els títols que es negocien a la Borsa de Valors de Lima.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
  2. Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
  3. El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
  4. Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
  5. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  6. Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
  7. La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
  8. S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park

Quatre de cada 10 migrants que arriben a Espanya tenen estudis superiors

Quatre de cada 10 migrants que arriben a Espanya tenen estudis superiors

Com saber si la meva balisa V16 està homologada? No totes valen

Com saber si la meva balisa V16 està homologada? No totes valen

Parla la neboda de Juana Canal: "En entrar a la casa, tot era fosc i estava ple de ganivets i forquilles tirats per terra"

Parla la neboda de Juana Canal: "En entrar a la casa, tot era fosc i estava ple de ganivets i forquilles tirats per terra"

La VolCat recupera els corriols infinits i manté l’esperit aventurer de la cursa

La VolCat recupera els corriols infinits i manté l’esperit aventurer de la cursa

La Fundación Jiménez Díaz, referente internacional del modelo de sanidad basada en valor, según una investigación

La Fundación Jiménez Díaz, referente internacional del modelo de sanidad basada en valor, según una investigación

El BCE manté els tipus en el 2% davant el control de la inflació i la millora de l’economia

El BCE manté els tipus en el 2% davant el control de la inflació i la millora de l’economia

Macrooperació policial al laboratori investigat per pesta porcina: 40 agents i 12 hores previstes de registre

Macrooperació policial al laboratori investigat per pesta porcina: 40 agents i 12 hores previstes de registre

Oques Grasses, Morad, Lluís Llach i Bad Gyal encapçalen el gran concert per Palestina del Palau Sant Jordi

Oques Grasses, Morad, Lluís Llach i Bad Gyal encapçalen el gran concert per Palestina del Palau Sant Jordi
Tracking Pixel Contents