Bombers voluntaris es despullen davant Interior per denunciar la desprotecció amb què treballen
El col·lectiu presenta als jutjats demandes conjuntes amb 410 persones per reclamar el reconeixement dels drets laborals
Laura Fíguls (ACN)
Un centenar de bombers voluntaris han protestat aquest divendres davant el Departament d’Interior per la “precarietat” amb què treballen. Per visibilitzar la “desprotecció” en una acció simbòlica, una desena d’ells s’han tret la roba i s’han quedat en calçotets aguantant la pancarta en què manifesten que “tots” els bombers són treballadors però que els voluntaris ho són “low-cost” i en “frau de llei”. La plataforma Bombers Precaris en Lluita ha anunciat que de moment 410 persones han estat incloses en dotze demandes conjuntes presentades a jutjats socials d’arreu de Catalunya per reclamar el reconeixement dels drets laborals: 168 bombers a les comarques de Barcelona, 110 a Lleida, 87 a Tarragona i 45 a Girona.
Bombers voluntaris s’han plantat a la conselleria amb els molts petards que caracteritzen les protestes d’aquest col·lectiu, però aquesta vegada han volgut explicitar que es troben “desprotegits” amb una acció simbòlica en què alguns d’ells s’han quedat despullats -en calçotets i amb el casc de bomber posat-, mentre els seus companys alçaven pancartes i bengales.
Al marge d’aquest moment reivindicatiu que no ha evitat somriures dels protagonistes i dels altres participants en la mobilització, l’exposició de les reivindicacions de Bombers Precaris en Lluita ha tingut un to més greu. “Ens declarem en conflicte amb la Generalitat perquè ja n'hi ha prou de sortir a apagar focs sense garanties ni cobertura”, han afirmat.
“La Generalitat ens té desprotegits, sense drets laborals, sense Seguretat Social, sense prevenció de riscos laborals, sense respecte; en precarietat, amb ‘uberització’, amb professionalització encoberta i amb una app amb hores mínimes obligatòries a complir”, ha denunciat Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita, en la lectura del manifest.
Els bombers voluntaris es reivindiquen com a “indispensables” en el model de prevenció i extinció d’incendis a Catalunya; recalquen que fan la “mateixa feina” que els bombers funcionaris i que estan integrats sota el mateix comandament, però han lamentat, per exposar la seva “precarietat”, que se’ls tracta com els “bombers riders de l’administració”.
“Fem la mateixa feina i tenim els mateixos riscos. No pot ser que tinguem bombers de primera i bombers de tercera”, ha advertit Josep Maria Alcalà, president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) i membre de Bombers Precaris en Lluita, que ha assegurat que el cost de donar-los d’alta a la Seguretat Social seria “ínfim” per al Departament d’Interior.
Miquel Mesegué, president de la Federació d'Associacions de Bombers Voluntaris de la Generalitat (FBVCat) i també membre de Bombers Precaris en Lluita, ha afirmat que la cúpula els “maltracta” i ha advertit el que implica no trobar-se inscrits al sistema de protecció estatal com a bombers. Per exemple, en cas de patir una incapacitat per accident en acte de servei, la baixa no es consideraria d’origen professional i hauria de ser per contingència comuna.
També ha assenyalat que no tenen normativa de prevenció de riscos laborals i no se’ls aplica vigilància sobre la salut tot i els elements cancerígens a què estan exposats com a bombers, entre altres greuges que ha exposat.
Més de 400 demandants de la majoria de parcs de bombers voluntaris
Davant aquesta situació, el col·lectiu Bombers Precaris en Lluita s’ha organitzat per reclamar el reconeixement dels seus drets laborals i ha presentat demandes conjuntes als jutjats socials de Lleida, Reus, Tarragona, Tortosa, Girona, Figueres, Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa. Segons indiquen des del col·lectiu, els 410 demandants es troben en parcs d’arreu de Catalunya; concretament, de 61 dels 75 parcs de bombers voluntaris i 10 mixts.
Bombers Precaris en Lluita també ha rebut el suport de diverses organitzacions, com Riders X Derechos, Élite Taxi, la secció sindical de CCOO, Solidaritat Obrera, Ecologistes en Acció i la Marea Pensionista, entre altres.
A Catalunya hi ha un model mixt de bombers, en què conviuen professionals i els coneguts com a voluntaris. El col·lectiu en lluita indica que en la darrera campanya forestal han representat un terç dels efectius, uns 1.500 sobre un total de 4.500.
