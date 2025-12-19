La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya
L’eina vol donar visibilitat i preservar el patrimoni comercial
ACN
La Generalitat ha posat en marxa un mapa digital que permet localitzar i conèixer 615 comerços amb més de cent anys d’història, segons ha informat en un comunicat. El mapa recull informació de 262 establiments de la demarcació de Barcelona, 98 de Girona, 93 de la Catalunya central i 61 del Penedès, entre altres.
La presentació coincideix amb la campanya de Nadal, període de més activitat comercial, i pretén donar visibilitat i preservar el patrimoni comercial del país. El mapa es pot consultar al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
Els negocis han estat reconeguts amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris per la Generalitat, que valoren la qualitat i la capacitat d’adaptació dels comerços.
