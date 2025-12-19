Inaugura al carrer Nou de Manresa El Cantó, un espai polivalent per fer-hi reunions i celebracions
El local, on fins l'agost hi havia el Ninus CatCafè, és un nou projecte lúdic dels responsables del berenador del Mas Portell
Aquest dissabte obre portes al número 27 del carrer Nou de Manresa El Cantó, un espai polivalent per a celebracions, reunions d’empresa i esdeveniments, un nou projecte dels responsables del berenador del Mas Portell, Jordi Fornells i Íria Priego.
Al local, d’uns 300 metres quadrats, s’oferiran diversos espais, a lloguer per hores (amb preus entre els 100 i els 195 euros), equipats amb pantalla gegant, neveres, congeladors, sortidors de cervesa, cafeteres, microones i equip de so perquè grups d’amics, familiars i empreses puguin fer-hi activitats. També hi haurà la possibilitat de contractar un servei de càtering, a càrrec de Picnic o Les Quetes, per poder-hi fer àpats i vesprejos.
L’establiment, amb vistes al carrer del Born des d’una àmplia balconada, disposa d’un pati on s’organitzaran activitats per a la canalla, amb un servei de monitoratge a càrrec de l’estudi D’Art i de l’associació santjoanenca d’activitats físiques, recreatives i culturals Aferc, que tindran el seu propi racó fix a l’establiment. El Cantó, a tocar del carrer de la Canal, estarà disponible de dilluns a diumenges, i en diversos torns, de 9 del matí a 11 de la nit.
Després de fer-se càrrec, a finals del 2020, del negoci lúdic i d’oci del Mas Portell, a tocar del Xup, ja convertit en una reeixida alternativa per fer-hi barbacoes i trobades de grans grups, Fornells i Priego els van quedar ganes de més. Per això van decidir obrir un nou local a Sant Joan de Vilatorrada, on resideixen. Mentre enllestien les obres d’aquest establiment, que tindrà una oferta similar a la d’El Cantó i que preveu estar a punt durant l’any que ve, va sorgir la possibilitat d’obrir ja al carrer Nou de Manresa. «Al Mas Portell hem aconseguit tenir un públic fidel i hem fet una xarxa important», diu Jordi Fornells. «Hem creat una marca i ho hem d’aprofitar ampliant el ventall d’activitats», assegura.
Aquest dissabte, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, tothom està convidat a fer un tastet de les possibilitats del nou establiment, emplaçat on abans de Ninus CatCafè es va ubicar Happy Món i abans La Confiteria. Negocis apareguts arran del tancament, el 2013, de la botiga de regals Torras.
