Les empreses catalanes superen els primers 9 mesos dels aranzels de Trump millor del que s’esperava: «Algunes fins i tot guanyen més diners»
Només el 14,4% de les companyies catalanes declaren haver notat algun impacte de les tarifes dels EUA
Unes 1.200 empreses han sol·licitat les ajudes de la Generalitat per pal·liar el cop i preveuen començar a cobrar-les abans de final d’any
Gabriel Ubieto
Fa nou mesos que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciava la seva intenció d’imposar aranzels a la Unió Europea. Si bé no va ser fins a l’agost quan va portar a blanc sobre negre la seva amenaça, aquest anunci ja va provocar una reacció en cadena a escala mundial, amb venedors i compradors anticipant comandes i les companyies més afectades mirant cap a altres mercats per compensar els possibles danys directes i indirectes de la famosa pissarra amb què el dirigent nord-americà repartia tarifes per tot el món. Un total de 3.261 empreses són exportadors regulars als EUA i si fa no fa l’equivalent a l’1,4% del PIB català estava en joc.
Malgrat el temor dels anuncis de Trump, les societats catalanes han superat els primers nou mesos amb millor nota del que s’esperava, segons coincideixen a assenyalar les diferents fonts consultades per a aquest reportatge. L’impacte ha sigut limitat en un mercat estratègic, però no especialment voluminós pel que fa a exportacions, i els gravàmens més importants imposats pels EUA a altres continents, rivals directes per a moltes empreses catalanes, fins i tot han deixat aquestes companyies en una millor posició de la que tenien.
"La situació és més certa avui i les empreses tenen més clar de quin mal han de morir. La incertesa ha sigut el que ha generat més impacte, molt més que els mateixos aranzels. Els primers mesos, des que Trump ho va anunciar fins que es va arribar a un pacte amb la UE, van ser molt paralitzants", diu la directora de la unitat de negoci internacional d’Acció, Cristina Serradell, que des de fa mesos monitoritza la situació i posa al dia les empreses catalanes.
Gairebé 300 dies després que Trump anunciés la seva intenció d’apujar els aranzels als països de la UE, l’afectació d’aquests sobre l’economia catalana està sent moderada. Els EUA són un mercat estratègic, però minoritari pel que fa al volum d’exportacions i, segons una enquesta publicada a principis de novembre per l’Idescat, només el 14,4% de les empreses catalanes declaren haver notat algun impacte.
Jo estic malament; el veí, pitjor
"Algunes empreses estan guanyant més diners, ja que estan afectades, però veuen com la seva competència, principalment asiàtica, ha de gestionar aranzels més elevats i això els deixa en una millor posició competitiva", explica el director de l’àrea d’economia i empresa de Pimec, Carles Mas.
Davant els nous aranzels, les empreses catalanes estan reaccionant de tres maneres diferents, segons tenen identificat des d’Acció. Uns, els menys nombrosos, ho estan apostant tot al vermell i invertint per instal·lar-se directament als Estats Units, cosa que els requereix més recursos, però els talla en sec els aranzels.
D’altres estan veient com creix la seva facturació, ja sigui perquè els seus competidors tenen més aranzels –com és el cas de la química i els seus rivals asiàtics–, ja sigui perquè el seu producte als EUA no té substitutiu i els poden traslladar enterament els nous costos –com el cas de certs béns d’equipament industrials.
I el tercer grup veu com li creixen els costos, no els pot repercutir i o bé pateix pèrdues o bé mira de col·locar el seu producte en altres mercats. Aquest és el cas de la indústria alimentària o part del sector industrial, especialment el que treballa amb acer, alumini o ferro. En aquest gremi, un terç afirma patir algun tipus d’afectació, segons l’enquesta d’Idescat.
Molts exportadors estan fent de la necessitat virtut i han aprofitat aquesta crisi per obrir mercats als quals de cap altra manera no s’haurien llançat. "L’augment de vendes a Àsia i Llatinoamèrica està compensant", diu el director d’internacional de Foment del Treball, Kilian Garcia. Coincideix, al seu torn, que les exportadores als EUA són de les més competitives, ateses les dures condicions que hi ha allà, cosa que les fa més resistents, diuen des de Pimec.
Les ajudes estan arribant
En paral·lel, les ajudes anunciades per la Generalitat s’han desplegat a temps i les companyies les rebran abans de final d’any. L’Administració va activar un escut tant per parar el cop com per incentivar que les companyies exportadores virin cap a altres mercats. Els EUA són el cinquè destí d’exportació de les empreses catalanes i amb les ajudes el seu pes presumiblement es reduirà.
Un total de 1.200 empreses han sol·licitat alguna de les ajudes habilitades des de l’Administració catalana a través del seu pla de xoc per esmorteir la crisi aranzelària. Segons dades facilitades per la Conselleria d’Empresa i Treball, l’equivalent a un terç de les companyies que regularment exporten als EUA s’han postulat a rebre algun tipus de subvenció de l’Administració.
Algunes d’aquestes són subvencions de fins a un import de 80.000 euros per a aquelles societats que decideixin obrir una filial en un país estranger. Un altre programa d’ajudes que va sortir a l’estiu va ser per finançar la promoció internacional. Així doncs, les companyies que paguin campanyes de publicitat digital o desplacin equips a fires internacionals per donar-se a conèixer i vendre el seu producte rebran fins a 30.000 euros.
