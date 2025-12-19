Llibreria Papasseit i 2 Guys in the closet, guanyadors del 58è Concurs d’Aparadors de Nadal de Manresa
El jurat premia també els aparadors de Mon Malé i Dolç i sec, mentre que el segon i tercer premi del públic han estat per a la Floristeria Brunea i SG4
La Llibreria Papasseit del carrer Barcelona i 2 Guys in the closet, un establiment especialitzat en decoració nadalenca ubicat al barri de la Mion, són els guanyadors del 58è Concurs d’Aparadors de Nadal de Manresa en la categoria del jurat i del públic, respectivament. Els guardons s’han lliurat aquest migdia en un acte a la Cambra de Comerç de Manresa en què s’ha volgut posar en valor la contribució de tots els comerços participants la projecció comercial de Manresa durant la campanya de Nadal.
En la categoria del jurat el segon premi ha estat per a Mon Malé i el tercer per a Dolç i sec. En la del públic, el segon classificat ha estat la Floristeria Brunea i el tercer la botiga de moda SG4. Els premis estan dotats amb 600 € els primers, 300 € els segons i 150 € els tercers. A més, entre totes les persones que han votat per escollir el Premi del Públic a través de la xarxa social Instagram s’han sortejat 5 vals de compra de 20 € per gastar als establiments participants en el concurs.
En aquesta edició del concurs han participat 27 comerços. El certamen és organitzat per la Cambra de Comerç de Manresa i compta amb el suport de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i l’Ajuntament de Manresa. Els establiments concursants en aquesta 58a edició han estat: 2 Guys in the closet, Personal intransferible, La Simbiosi, Joieria Copèrnic, Setè cel, Farmàcia Solé, Pastisseria El Cigne, La Lionesa, Forn de Cabrianes (establiments de la Muralla del Carme i carrer Alcalde Armengou), Culinarium, Annest Joieria d'autor, Nounat, Mon Malé, Floristeria Rosa de Jericó, Floristeria Brunea, Vins Alsina, Farmàcia Trapé, Obrallar 2000, Llibreria Sobrerroca, SG4, Dolç i sec, Llibreria Papasseit, Perruqueria D'Tall, Mygdonia, La Creadora 1936 i Visual Òptica.
Durant l'acte de lliurament de premis, que ha conduït el responsable de comerç de la Cambra, Ignasi Llobet, el, president de la UBIC, Toni Daura, ha destacat el fet que el sector "està implicat en fer ciutat". "El Nadal és un bon moment perquè els establiments es mostrin amables, i suposa un gran esforç adonar els aparadors, fet que s'ha d'agrair", ha continuat Daura, que també ha destacat la perserverança de la Cambra en l'organització del concurs, que d'aquí a dues edicions celebrarà el seixantè aniversari. Daura ha aprofitat per avançar que la nova edició del mapa comercial de la ciutat "dmostra que mantenim la poteencialitat, encara que de vegada ens costi de veure-ho. Som un espai comercial important dins de Catalunya". El president de la UBIC ha demanat al sector que "s'adapti als nous temps", i a l'administració que "ens acompanyi".
En aquest sentit, la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, ha destacat el fet que el concurs "s'ha sabut adaptar als nous temps, com també ho estan fent els comerciants", i ha celebrat "l'esforç" dels comerciants per posicionar Manresa com una capital del sector.
Durant l'acte, Ignasi Llobet ha aprofitat per avançar que la Cambra i la UBIC impulsaran l'any que ve una nova tarja de fidelització i que a la primavera s'organtizarà un tour per Barcelona "per recollir idees" que puguin ser útils per al comerç local.
