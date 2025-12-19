Mercadona anuncia noves millores salarials i laborals: més vacances i paga extra el 2026
Les mesures costaran 380 milions d'euros a la companyia l'any vinent i beneficiaran 110.000 empleats
ACN
Barcelona
Mercadona dona una setmana més de vacances i una mensualitat extraordinària als seus treballadors el 2026. Així ho ha anunciat aquest divendres el comitè de direcció, que ha detallat que els dies de vacances s'amplien fins als 37 a l'any a partir de l'any vinent per als 110.000 empleats que té l'empresa a l'Estat i Portugal.
Pel que fa a la nòmina extraordinària, es repartirà el pròxim març i s'afegirà a la retribució variable dels treballadors. Mercadona ha detallat que les mesures tenen un cost de 380 milions d'euros (100 milions l'ampliació de les vacances i 280 milions la paga del març) i té l'objectiu de "continuar consolidant un model pioner" en la conciliació i mantenir llocs de treball "estables i de qualitat".
