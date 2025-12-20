Invertir de la mà d’experts: així són les solucions delegades de Banca March
Banca March ha desenvolupat un ecosistema de solucions delegades dissenyat per transformar l’experiència d’inversió, substituint la incertesa emocional per la confiança en una gestió professional i disciplinada que aporti rendibilitats consistents a mitjà i llarg termini.
Berta Colomer
En el complex i sovint volàtil món de la inversió, un dels principals obstacles per a l’èxit no són els mercats en si, sinó la mateixa psicologia humana. La por durant les caigudes i l’eufòria en els pics alcistes són reaccions naturals que, tanmateix, poden conduir a decisions d’inversió precipitades i perjudicials per al patrimoni a llarg termini. Conscient d’aquest repte, Banca March ha desenvolupat un ecosistema de solucions delegades dissenyat per transformar l’experiència d’inversió, substituint la incertesa emocional per la confiança en una gestió professional i disciplinada que aporti rendibilitats consistents a mitjà i llarg termini.
Gestió discrecional de carteres
Com es pot neutralitzar el component emocional en la presa de decisions financeres? A Banca March, la resposta és la Gestió Discrecional de Carteres (GDC). Aquest servei es fonamenta en una premissa clara: de la mateixa manera que un cirurgià no hauria d’operar el seu propi fill per la implicació emocional que això comporta, un inversor no sempre es troba en la millor posició per gestionar el seu patrimoni de manera completament objectiva.
És aquí on intervé l’equip d’especialistes de Banca March. Actuant amb el rigor, la disciplina i la visió de llarg termini que caracteritzen l’entitat, aquests professionals assumeixen la responsabilitat de les decisions d’inversió. La seva tasca consisteix a analitzar els mercats amb profunditat, identificar oportunitats i gestionar els riscos de manera proactiva, eliminant el soroll del dia a dia i centrant-se en els objectius estratègics del client.
Aquesta delegació no és una pèrdua de control, sinó un guany en confiança i tranquil·litat, sabent que un equip expert vetlla per la salut del patrimoni.
El servei de GDC es construeix sobre els pilars de la prudència, la diversificació i una visió a llarg termini. Per fer-ho, es posa a disposició dels clients una àmplia gamma de carteres que implementen la visió estratègica de l’entitat, adaptant-se als diferents perfils de risc i objectius de cada inversor.
Com a mostra, n’hi ha prou amb un botó. A pocs dies de tancar el 2025, és bo analitzar l’evolució de la rendibilitat bruta acumulada que han obtingut els diferents perfils de risc en els darrers tres anys: el perfil conservador supera el 14%, el moderat sobrepassa el 18% i el decidit assoleix més del 25% de rendibilitat acumulada en aquest període.
Avantatges clau d’una gestió professionalitzada
Delegar la gestió d’una cartera a Banca March ofereix beneficis tangibles que marquen la diferència en l’experiència de l’inversor.
- Especialització: els gestors de Banca March mantenen un coneixement profund de cada client. Aquesta proximitat permet construir carteres meticulosament perfilades, diversificades globalment, eficients des del punt de vista fiscal i, el més important, perfectament alineades amb les metes financeres i vitals de l’inversor.
- Agilitat: els mercats financers no descansen. Una oportunitat o un risc poden sorgir en qualsevol moment. A qui no li ha passat estar de vacances, veure una caiguda abrupta del mercat i sentir-se impotent per no poder reaccionar a temps? L’equip de GDC resol aquestes situacions, prenent decisions ràpides, fonamentades i coordinades per protegir i fer créixer el patrimoni del client sense que aquest hagi d’interrompre la seva vida.
- Transparència: la confiança es construeix sobre la claredat. D’acord amb l’estricta normativa MIFID II, el client disposa en tot moment d’informació detallada sobre la composició i la rendibilitat de la seva cartera. A través d’informes personalitzats i d’un accés directe al seu equip gestor, pot seguir de prop l’evolució de la seva inversió amb total transparència.
Coinversió: la màxima alineació d’interessos
A més de la gestió discrecional, Banca March ofereix una altra modalitat de solució delegada que constitueix una de les seves senyes d’identitat: la Coinversió. A través de les seves tres SICAV institucionals (Torrenova, Lluc i Bellver), gestionades des de fa més de 20 anys i amb més de 1.900 milions d’euros sota gestió, el banc estableix vincles a llarg termini amb els seus clients i desenvolupa la seva estratègia amb un model de gestió flexible, amb risc diversificat per geografia i sectors, criteris de gestió ASG i presència activa dels accionistes en els comitès d’inversió.
Aquestes tres SICAV, accessibles per a petits i grans inversors des d’una sola acció (al voltant dels 10 euros), representen alternatives de coinversió líquides, obertes a tot tipus d’estalviador i en les quals s’alineen els interessos del banc amb els dels clients.
En definitiva, ja sigui a través de la gestió experta de les seves carteres discrecionals o del model d’alineació únic de la coinversió, Banca March ofereix als inversors les eines per construir el seu futur financer amb la solidesa, la professionalitat i la confiança que només un banc familiar amb gairebé un segle d’història pot oferir.
