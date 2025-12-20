La Nit solidària de Movento Stern bat rècord de recaptació
El concessionari va recollir 86.380 euros per al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Regió7
La Nit Solidària Movento Stern va celebrar dimecres a Sabadell la seva quarta edició amb una recaptació de 86.380 euros, rècord un any més, que es destinarà íntegrament al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu. La gala benèfica, organitzada per Movento Stern -concessionari oficial Mercedes-Benz del grup Movento amb representació a la Catalunya central al polígon Casanova de Sant Fruitós de Bages- de la mà de Moventia, va reunir a prop de 250 assistents i va tornar a situar la lluita contra el càncer infantil en el centre d’una convocatòria amb suport social, empresarial i mediàtic.
L’edició 2025 va mantenir el format que ha consolidat la Nit Solidària com una cita imprescindible en el calendari: una gran trobada anual en les instal·lacions de Movento Stern a Sabadell que concentra el moment central de recaptació i visibilitat, i que s’integra en un programa més ampli d’accions sota el lema ‘Ajudem a fer camí’. L’objectiu és doble: sumar recursos per a l’hospital i sostenir la conversa pública sobre l’oncologia pediàtrica, reforçant la xarxa de suport a pacients i famílies.
La gala va comptar amb l’impuls i la implicació de l’artista Antonio Orozco, padrí de la iniciativa, que enguany ha volgut anar un pas més enllà amb accions solidàries pròpies que reforcen l’abast de la Nit Solidària. En total, la recaptació final va ascendir a 86.380 euros, fruit d’un doble vessant complementari: d’una banda, 48.380 euros recaptats durant la Nit Solidària gràcies a l’aportació dels assistents i el conjunt d’accions solidàries impulsades per Movento Stern i Moventia; i, per una altra, 38.000 euros reeixits a través d’iniciatives solidàries promogudes en paral·lel per Antonio Orozco i tot el seu equip, mitjançant la seva gira de concerts en aquest 2025 i els dos esdeveniments realitzats com a inici i fi de gira.
Prop de 250 assistents
Amb prop de 250 assistents, la vetllada va combinar l’actuació d’Antonio Orozco amb la conducció de Llucià Ferrer i Laia Ferrer, i el menú dissenyat per a l’ocasió pel xef Nandu Jubany. També va reunir altres rostres coneguts com la comitiva del FC Barcelona encapçalada per Joan Laporta, a més d’artistes com Miki Núñez, Beth Rodergas, Joan Dausà i Santi Millán, al costat d’altres convidats de l’àmbit cultural i esportiu.
La Nit Solidària va comptar amb la presència institucional de la família Martí, amb Josep Maria Martí (president de Moventia) i Miquel Martí Pierre (CEO de Movento) com a amfitrions, al costat de Miquel Martí (president d’honor). També amb Quim Badia (gerent de Movento Stern) i representants de l’Hospital Sant Joan de Déu, entre altres cares conegudes i habituals de la cita.
