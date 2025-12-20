El PSC diu haver estat «clau» per a la inversió al taller de Renfe a Manresa
Ferran Verdejo i Anjo Valentí destaquen que la nova infraestructura "generarà activitat econòmica i ocupació qualificada"
Els socialistes catalans han estat «claus» per consolidar la inversió de Renfe de 40 milions d’euros per construir un nou taller de manteniment de trens de la línia R4 anunciada pel ministeri de Foment el passat mes d’octubre. Segons el diputat cardoní al Congrés Ferran Verdejo i el cap dels socialistes a l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, la inversió demostra «el compromís» del govern de Pedro Sànchez amb el territori i el conjunt de Catalunya. Així ho van exposar ahir en una roda de premsa convocada davant de l’estació de Renfe de Manresa.
Segons Verdejo, «des de la federació Bages, Berguedà i Solsonès i jo mateix com a diputat hem interpel·lat sovint la secretària general de transports terrestres del ministeri per demanar nou material rodant i aquest taller». Unes accions que, va ressaltar el diputat, han tingut éxit. «Mentre altres partits posen en dubte la feina del PSC, nosaltres som clau per a les inversions. Passen coses perquè fem pressió». Valentí, per la seva banda, va qualificar l’anunci de «molt bona notícia per a Manresa, perquè generarà activitat econòmica i ocupació qualificada i perquè consolida Manresa com un node estratègic en el sistema de Rodalies». El taller, per al qual no hi ha data d’inici d’obres, es preveu que estigui operatiu el 2029.
