Alguns dels desallotjats del B9 passen la primera nit sota cobert: "Estava a punt de morir de fred, ja no aguantava més"
Les entitats socials esperen que l'acord amb la Generalitat sigui "el principi" de la solució
Jordi Pujolar (ACN)
Algunes de les persones desallotjades dimecres al B9 de Badalona han pogut dormir sota cobert, després de tres nits al ras, amb pluja i baixes temperatures. "Tenia molt fred i ja no podia més. Plorava i li demanava a Déu que em treies d'aquí", relata Samba Niang, una de les deu persones que almenys durant una setmana podrà pernoctar al Casal Antoni Sala i Pont, cedit per organitzacions independentistes. Niang tenia dissabte la sensació d'estar "a punt de morir de fred", però aquest diumenge ja es veu "recuperat en un 80%" després de deixar el carrer. La solució de la passada nit, però, només ha estat per a uns pocs escollits i les entitats socials esperen que l'acord amb Drets Social sigui "el principi d'alguna cosa important".
A l'espera de conèixer els detalls de l'acord i de la capacitat d'acollida per a la pròxima nit, el portaveu de Badalona Acull, Carles Sagués, ha assegurat que "el problema no s'acaba avui ni molt menys". Amb tot, l'organització valora positivament que es puguin anar fent passes perquè dia a dia hi hagi menys gent que hagi de dormir "sota un pont".
Un dels que ja sap que és això és Samba Niang, un músic senegalès que havia viscut en un poble de Múrcia fins fa poques setmanes, quan es va traslladar a Badalona per intentar projectar la seva carrera artística. Lluny d'això, es va veure abocat a viure a l'assentament del B9 i d'allà a veure's al carrer i havent perdut les seves poques pertinences.
"La pluja baixava per sobre nostre i tot està mullat per llençar a la brossa", es lamenta Niang en declaracions amb mitjans de comunicació. L'home, però, no abandona l'optimisme i assegura que les últimes hores al casal independentista han estat de "menys patiment".
Hi han dormit un total de deu persones, entre homes i dones. El cansament dels darrers dies els ha fet despertar passats dos quarts de deu del matí. Després d'agafar forces amb una mica de cafè calent, pa i galetes, han recollit el local per convertir-lo en un centre logístic per a l'acampada que encara es manté sota el pont de la C-31.
Durant el matí s'hi farà menjar calent per dur-lo a la resta de persones afectades pel desallotjament. "Hem d'agrair a molta fent tot el que està fent perquè puguem resistir. No ens rendim", ha exclamat Niang, que lamenta que, en canvi, des de l'Ajuntament de Badalona s'enviïn missatges per criminalitzar tot el col·lectiu.
