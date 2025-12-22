El Grup Remco diversifica l'activitat per reduir la dependència del sector miner i augmenta un 7% la facturació
L’empresa berguedana ha reorientat el taller de manteniment i reparació de gran maquinària per tal d’atraure clients de sectors com el ferroviari o la indústria primària
Regió7
L’empresa berguedana Grup Remco BCN ha diversificat l’activitat amb la reorientació del taller de manteniment i reparació de gran maquinària. D’aquesta manera, la companyia ha transformat un taller enfocat a ser centre auxiliar de la mineria cap a una unitat de reparació de gran maquinària industrial que li ha permès augmentar un 7% la facturació d’aquest espai des del 2023, segons ha explicat el departament d'Empresa i Treball de la Generalitat en una nota.
Per al replantejament de l’activitat i la creació de la nova unitat de negoci, Remco ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, mitjançant 78.000 euros de la línia d’ajuts de creixement i canvi estratègic.
Amb més de 30 anys d’experiència en el manteniment i reparació de gran maquinària especialment enfocats a la mineria via subcontractació de serveis, Remco ha aconseguit reduir la dependència d’aquest sector del 32% al 17%, detalla el departament. “Buscàvem que el taller fos un centre independent de negoci, per la qual cosa calia canviar totalment la manera de treballar que teníem”, destaca Marta Bermúdez, directora d’administració del Grup Remco.
En aquest sentit, l’empresa ha realitzat un pla estructural. “Hem definit els objectius comercials i prioritzat les àrees on som bons: l’operació de maquinària pesada i les reparacions a grans màquines industrials”, afegeix Bermúdez. La responsable de l’empresa destaca que “hem passat de 78 clients a 49, focalitzant-nos en els que ens aporten més valor”, destaca la responsable de l'empresa, i aquest fet els ha permès millorar els resultats globals. Actualment l’empresa treballa per al sector ferroviari amb clients com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per a estacions d’esquí com Baqueira Beret, o per a indústria primària com Serradora Boix.
La reorientació de l’activitat s’ha completat formalitzant el taller com a unitat independent de negoci sota la marca Nordamic BCN. Un canvi que també ha abordat l’organització de les tasques. “Abans treballàvem per seccions i ara som més àgils, tenim un major control dels processos i hem aprofitat per digitalitzar el registre de dades”, exemplifica Marta Bermúdez. Amb la nova orientació, el taller ha augmentat la seva dimensió fins als 47 treballadors, amb la previsió de superar els 50 durant el 2026.
L’empresa va adoptar el nom de Grup Remco BCN l’any 2020 com a hereva de Montajes Rus, amb més de 30 anys d’experiència en el manteniment i reparació de maquinària industrial i en el sector de la mineria. En el seu conjunt, el grup dona feina a més de 300 persones.
