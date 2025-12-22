Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
La Policia Local va fer tancar dissabte el complex d'oci dels Dolors, que tornarà a obrir quan tingui la documentació en regla
Happylandia Park, el complex dedicat a l'oci per als més petits que va obrir portes el passat dijous a la tarda al sector dels Dolors de Manresa, roman tancat provisionalment des de diumenge fins que els seus responsables no hagin tramitat la llicència d'activitat. El parc infantil va tancar dissabte a requeriment de la Policia Local després que divendres una visita d'un inspector municipal revelés que el negoci no disposava de la pertinent llicència d'activitat, segons han explicat fonts de l'Ajuntament a aquest diari. El negoci va ser instat a tancar fins a no disposar del permís, però dissabte, atès que encara continuava obert, expliquen les mateixes fonts, va ser la policia la que es va presentar al complex per demanar-ne el tancament.
Segons l'Ajuntament, els propietaris del negoci (amb els quals no ha estat possible posar-se en contacte) tenen intenció de resoldre ràpidament la incidència, i des del consistori asseguren que se li posaran "facilitats" perquè pugui enllestir la tramitació de la llicència el més aviat possible.
Des de diumenge, un cartell a la porta del negoci avisa que "a causa d'una incidència tècnica", el centre romandrà tancat "fins a nou avís". El cartell explica que es reemborsarà als clients els diners de les entrades ja adquirides, que, com a alternativa, també es podran fer servir al local de Manresa o bé als que la cadena ja té a Vic i Terrassa.
Ubicat al número 217 de la carretera de Vic, a tocar de la plaça Prat de la Riba, Happylandia Park es presenta com un equipament d’oci per a tota la família que disposa de 2.500 metres quadrats dedicats al joc i a l’entreteniment, i una cafeteria de 500 metres quadrats,
El nou parc ofereix una àmplia varietat d’atraccions pensades per a diferents edats: zones d’escalada, circuits acrobàtics, parc infantil per a menors d’1,10 metres d’alçada, Bubble Football, Trampoline Basket, tobogans de diverses alçades, zones acolorides i interactives, i espais especialment protegits per als més petits. Tot plegat «en un entorn segur, cobert i dissenyat per fomentar el joc, el moviment i la diversió», destaquen fonts del projecte.
Fins ara, Happylandia Park disposava de dos establiments: un a Vic, que va obrir l’any passat, i un altre a Terrassa, que es va inaugurar el passat mes d’octubre.
