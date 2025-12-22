Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Loteria de NadalAllau a MerangesJubilacióConcert de Nadal d'AmpansPastorets de BergaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat

La Policia Local va fer tancar dissabte el complex d'oci dels Dolors, que tornarà a obrir quan tingui la documentació en regla

Exterior del Happylandia Park de Manresa, aquest dilluns a la tarda

Exterior del Happylandia Park de Manresa, aquest dilluns a la tarda / Carles Blaya

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

Happylandia Park, el complex dedicat a l'oci per als més petits que va obrir portes el passat dijous a la tarda al sector dels Dolors de Manresa, roman tancat provisionalment des de diumenge fins que els seus responsables no hagin tramitat la llicència d'activitat. El parc infantil va tancar dissabte a requeriment de la Policia Local després que divendres una visita d'un inspector municipal revelés que el negoci no disposava de la pertinent llicència d'activitat, segons han explicat fonts de l'Ajuntament a aquest diari. El negoci va ser instat a tancar fins a no disposar del permís, però dissabte, atès que encara continuava obert, expliquen les mateixes fonts, va ser la policia la que es va presentar al complex per demanar-ne el tancament.

Segons l'Ajuntament, els propietaris del negoci (amb els quals no ha estat possible posar-se en contacte) tenen intenció de resoldre ràpidament la incidència, i des del consistori asseguren que se li posaran "facilitats" perquè pugui enllestir la tramitació de la llicència el més aviat possible.

Des de diumenge, un cartell a la porta del negoci avisa que "a causa d'una incidència tècnica", el centre romandrà tancat "fins a nou avís". El cartell explica que es reemborsarà als clients els diners de les entrades ja adquirides, que, com a alternativa, també es podran fer servir al local de Manresa o bé als que la cadena ja té a Vic i Terrassa.

Ubicat al número 217 de la carretera de Vic, a tocar de la plaça Prat de la Riba, Happylandia Park es presenta com un equipament d’oci per a tota la família que disposa de 2.500 metres quadrats dedicats al joc i a l’entreteniment, i una cafeteria de 500 metres quadrats,

El nou parc ofereix una àmplia varietat d’atraccions pensades per a diferents edats: zones d’escalada, circuits acrobàtics, parc infantil per a menors d’1,10 metres d’alçada, Bubble Football, Trampoline Basket, tobogans de diverses alçades, zones acolorides i interactives, i espais especialment protegits per als més petits. Tot plegat «en un entorn segur, cobert i dissenyat per fomentar el joc, el moviment i la diversió», destaquen fonts del projecte.

Fins ara, Happylandia Park disposava de dos establiments: un a Vic, que va obrir l’any passat, i un altre a Terrassa, que es va inaugurar el passat mes d’octubre.

TEMES

Tracking Pixel Contents