Novares inverteix més de 2 milions d'euros per modernitzar i ampliar la seva planta de la Pobla de Claramunt
La companyia, de matriu francesa i dedicada a la fabricació de components plàstics per al sector de l’automoció, ha incorporat noves tecnologies per a l’automatització, el control de qualitat i l’eficiència energètica
Regió7
L’empresa Novares ha invertit 2,2 milions d’euros en la modernització i ampliació de la seva planta de La Pobla de Claramunt. La companyia, de matriu francesa, es dedica a la fabricació de components plàstics per al sector de l’automoció. Amb aquesta inversió, Novares ha incorporat noves tecnologies per a l’automatització, el control de qualitat i l’eficiència energètica amb la voluntat de reforçar la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa, segons ha explicat la Generalitat.
Per a aquest projecte, Novares ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, mitjançant 225.000 euros de la línia d’ajuts a projectes d’alt impacte empresarial.
La planta de Novares a la Pobla de Claramunt, de prop de 30.000 metres quadrats, està especialitzada en processos d’injecció, pintura i muntatge de components plàstics per als principals fabricants del sector de l’automoció. Amb aquesta inversió, l’empresa ha integrat una cèl·lula d’unió robotitzada per a l’encolat de spoilers, estacions d’assemblatge de pilars amb sistemes de visió artificial, carros WIPS per a la logística interna i robots de pintura d’última generació adaptats per treballar en zones amb risc d’explosió (ATEX), detalla el Govern.
Segons Pere Masdeu, director de planta de Novares, “aquestes millores permeten augmentar la precisió, reduir els defectes, optimitzar la seguretat interna i disminuir el consum energètic i de pintura”. “Consolidem la posició de Novares com a proveïdor tecnològic de referència en el sector de l’automoció amb la millora de qualitat del producte final i una major sostenibilitat en els processos”, ha afegit.
Aquesta inversió ha permès a Novares el manteniment i estabilització de la plantilla, formada per 305 persones. L’empresa, TIER 1 dins del sector de l’automoció, ven directament els seus productes a fabricants com Renault, Stellantis, Seat o Nissan. La planta de La Pobla de Claramunt, en funcionament des del 1997, és un enclavament clau de la matriu francesa a l’Estat, on també compta amb una planta productiva a Toledo.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”