IRTA-CReSA
L’auditoria del Govern considera «segur» el laboratori d’on se sospita que va sortir el brot de pesta porcina
El conseller Ordeig anuncia una bateria de reforços de la seguretat a les granges, des de més protocols sobre el transport fins a més control de l’autoconsum
Gabriel Ubieto
L’auditoria encarregada per la Generalitat per avaluar els sistemes de seguretat del laboratori IRTA-CReSA, d’on se sospita que es va poder escapar la nova soca de la pesta porcina, ha determinat que són «adequats» i «segurs». Així ho ha anunciat el conseller d’Agriculuta, Óscar Ordeig, aquest dilluns, quan també ha comunicat la posada en marxa d’una sèrie de reforços sobre les cadenes de bioseguretat per evitar riscos futurs, com més control sobre el transport o més seguiment sobre les granges per a l’autoconsum.
Ordeig ha comparegut aquest dilluns des de Girona 26 dies després que es detectés el primer positiu de PPA per donar a conèixer les conclusions de l’anàlisi elaborada per quatre experts independents sobre els protocols i sistemes de seguretat de l’IRTA-CReSA. El 5 de desembre el Ministeri d’Agricultura va emetre un informe en què posava sobre la taula la possibilitat que, atesa la composició genètica del virus, aquest s’hagués escapat d’un laboratori.
I llavors totes les mirades es van posar sobre l’IRTA-CReSA, ubicat a Bellaterra, molt a prop de la zona zero dels contagis. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van realitzar la setmana passada una macrooperació per recollir informació davant d’aquesta hipòtesi i, en paral·lel, els experts del Govern també han fet les seves pròpies valoracions.
I aquestes han determinat que les instal·lacions del laboratori són «adequades» i «segures», i validen els seus protocols. El diagnòstic assenyala que les instal·lacions «són adequades per al nivell 3 de contenció biològica i, per tant, aptes per al treball segur amb el virus de la pesta porcina africana (PPA)», segons ha dit el conseller. Aquesta conclusió no atura ni condiciona la investigació que està realitzant pel seu compte la policia.
Sense nous positius
Fins ara s’han detectat 27 positius de senglars infectats d’aquest virus. De moment no s’ha registrat cap positiu entre porcs de granja, la màxima preocupació del sector, ja que això podria generar un efecte dispersió de la malaltia.
«Continuem satisfets per la contenció del brot», ha afirmat el conseller, ja que no s’han registrat positius més enllà del perímetre de 20 quilòmetres al voltant d’on es va localitzar el primer, a Collserola. En aquests 26 dies de crisi sanitària les autoritats han caçat 432 animals, els han analitzat i entre aquests han registrat un 6% de positius, aquests 27 senglars malalts de PPA. «El percentatge de positius és cada vegada menor», ha destacat Ordeig.
Reforç de la bioseguretat
El conseller d’Agricultura ha anunciat un paquet de 12 mesures per reforçar la bioseguretat dins i fora de les granges, coordinat amb les empreses del sector. El pla preveu analitzar el risc individual de les explotacions, en funció de factors com la seva proximitat a vies de comunicació, així com revisar les enquestes de bioseguretat.
La direcció general d’Agricultura també efectuarà més controls sobre aquelles criances de marrans destinades a autoconsum. Un altre focus seran els transportistes, amb qui es reforçaran els protocols de desinfecció i les garanties en el desplaçament d’animals de i des de les granges als escorxadors i zones per comerciar el producte.
La Generalitat impulsarà un treball conjunt amb les integradores perquè participin activament en el procés de blindatge sanitari i estudiarà bones pràctiques a escala internacional que ja estan portant a terme altres països en matèria de bioseguretat. Tot això estarà coordinat a través del gabinet tècnic del departament.
L’execució del conjunt de mesures anunciades aquest dilluns es començaran a abordar amb el sector a partir del gener, en reunions de seguiment i avaluació. El pla vol incorporar a més formació per a tots els professionals de la cadena de valor del porc, des de la producció fins a la comercialització.
Campanya publicitària sobre els riscos
Una altra iniciativa que ha posat sobre la taula el conseller ha sigut una campanya de publicitat per conscienciar sobre la magnitud dels riscos econòmics i sanitaris d’aquesta crisi. El sector del porc mou milers de milions d’euros a Catalunya –concentrats els beneficis en un petit grup de grans empreses– i ocupa més de 25.000 treballadors.
Sobre aquesta última iniciativa, el Govern ja ha posat en marxa una promoció del consum de carn de porc durant aquestes festes sota el lema «Bon Nadal i bon profit». La campanya ha sigut consensuada amb el sector i també impulsa el consum de productes de proximitat i tradicionals de Catalunya.
Ordeig ha reconegut també la necessitat de reforçar la coordinació interadministrativa per executar aquest reforç de la bioseguretat, especialment per agilitar permisos en àmbits com urbanisme, ja que moltes d’aquestes mesures requeriran obres i remodelacions de les instal·lacions.
