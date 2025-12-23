L'empresa de Manresa que felicita el Nadal amb reflexions per al debat ciutadà
Agents destacats de l'economia, la societat i la cultura de la Catalunya central esperen cada desembre les cartes de Cots i Claret sobre les grans qüestions de l'actualitat
Les felicitacions de Nadal són un gènere extremadament difícil de practicar, tant en la seva versió escrita, la convencional, com en l'audiovisual o multimèdia, més recent. L'excés de sucre sol diluir les millors intencions. La bona voluntat rarament evita el tòpic. Per sort, això no suposa grans problemes, perquè, en general, els destinataris esperen els missatges previsibles que reben, en la seva vessant religiosa o en les múltiples alternatives laiques.
Recursos com l'humor han anat introduint-se en les cartes i les postals festives. El més habitual és que es tracti de bromes, jocs de paraules o cops d'efecte blancs, amables. La tradició prima sobre qualsevol altre aspecte. En paral·lel, estan proliferant les missives de caràcter corporatiu o institucional en què es barregen els agraïments hipòcrites amb les mencions -explícites o dissimulades- al pla estratègic de la corporació.
Per aquests motius, resulta tan sorprenent que hi hagi organitzacions que sàpiguen mantenir-se al marge d'aquests dos pols i que aprofitin l'ocasió de l'enviament d'una felicitació sincera per compartir reflexions d'una certa profunditat i un recorregut considerable. Així, alguns dels agents més rellevants de l'economia, la cultura i l'esport a la Catalunya central esperen cada Nadal la carta d'una coneguda empresa constructora manresana, Cots i Claret, que ha fet progressar aquesta fórmula des de 2009.
De fet, alguns dels receptors ja es refereixen a aquesta manifestació del paper d'una societat civil compromesa i alhora independent com "un clàssic" d'aquestes dates. Des de la reivindicació de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, prohom de la capital del Bages recordat fa una dècada i mitja, fins a aquest 2025, en què l'escrit inclou un codi QR per completar a Youtube l'experiència, Cots i Claret han parlat dels esdeveniments de la història recent, de les preocupacions contemporànies, de la seva expansió exterior o, com van fer el 2019, de "L'ofici de paleta".
"Històries familiars" és el títol del document més recent, en què recuperen aquesta qüestió des d'unes coordenades clares i expressen una idea per al desenvolupament del sector: "recuperar el contracte de formació a les empreses, l'aprenent de tota la vida". "La primera feina és un moment clau en la vida professional de les persones i marca el camí que seguiran", diuen en el tram final de la carta, abans de donar pas, via QR, a una conversa entre un empleat retirat, l'Antonio Torres, i un altre en actiu, el seu fill Ismael.
