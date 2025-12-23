Les empreses de la Cerdanya van facturar el 4% més en un any
L’àrea de servei Armengol Morales és la societat amb el volum de negoci més elevat de la comarca, i l’única amb més de 10 milions de facturació
Les empreses privades de la Cerdanya van tancar el 2023 amb una facturació total de 286,9 milions d’euros, el 3,9% més que els 276 d’un any abans. La major part de la facturació, el 58%, prové dels serveis, amb un total de 116,4 milions d’euros. La construcció, n’aporta 93 milions, el 32,4%, mentre que la indústria suposa el 9% (25,8 milions) i el primari, el 0,6% (1,7 milions). L’increment en facturació de la Cerdanya queda dos punts per sota del creixement del conjunt de la demarcació de Girona (6%), però se situa per sobre de comarques com el Gironès (3,7%), l’Alt Empordà (1,7%) i el Ripollès (0,2%).
En relació a l’any anterior, els serveis van perdre gairebé dos punts de pes sobre la facturació total, mentre que la construcció en va guanyar quatre, segons l’estudi «Estructura empresarial de la demarcació de Girona», que elabora la Diputació de Girona i que signa el tècnic de l’Ajuntament de Manresa Mon Culleré (autor, també dels estudis «Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona» i "Estructura empresarial del Bages"). L’estudi es basa en els últimes dades disponibles al Registre Mercantil, corresponents al 2023.
Del total d’empreses cerdanes, tan sols el 2,1% (deu) són societats anònimes. Només una factura més de deu milions d’euros (Armengol Morales), mentre que el bloc més rellevant d’empreses, el 41,5%, se situa amb una facturació d’entre 100.000 i 500.000 euros.
Tan sols dues de les societats de la comarca són nascudes abans de l’any 1970 (el 0,4%), i el 34,7% tenen menys de deu anys (164 empreses).
La facturació de la comarca suposa el 0,8% del total de la demarcació (és la comarca de menor xifra de negoci), mentre que l’ocupació eleva el pes comarcal fins a l’1,2% de la província.
Per municipis, el 58,7% de la facturació es va generar a Puigcerdà (168,3 milions d’euros), seguit de Bellver de Cerdanya (13,9% i 39,8 milions d’euros), Alp (9,8% i 28,2 milions) i Llívia (6,2% i 17,7 milions).
Amb tot, el municipi amb la facturació per càpita més elevada va ser Prats i Sansor, amb 26.856 euros, seguida de Bellver de Cerdanya (17.692), Puigcerdà (17.236) i Alp (16.405). La mitjana comarcal va ser de 14.195 euros.
Quant a les empreses amb una major facturació, la primera va ser Armengol Morales, amb 11,8 milions La van seguir Autoservei Puigcerdà (8,4), Conspime Cerdaña (7,6), Tossa 2500 (6,6), Magatzem Bosom (5,6), Pirinenca Servei Electric (4,4), Materials Domenjo (4,2), Bosom Logística (3,8), Flotats SA (3,8) oi Conceptoq Industria (3,8). Entre les deu primeres, set són de Puigcerdà; les altres tres (Conspime Cerdaña, Magatzem Bosom i Bosom Logística) són de Bellver de Cerdanya. Cap empresa de la comarca va figurar entre les primeres 250 de la demarcació de Girona.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”