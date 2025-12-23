Tanca la històrica cafeteria l'Escvt de Manresa
Els propietaris del bar, ubicat al carrer dels Caputxins i de gran renom entre els clients de la Clínica Sant Josep pels seus cafès i entrepans, van abaixar la persiana el passat divendres 19 de desembre per buscar “un canvi de ritme” a la seva vida
La històrica cafeteria l’Escvt de Manresa, ubicada al carrer dels Caputxins, va abaixar la persiana el passat 19 de desembre perquè els seus propietaris buscaven “un canvi de ritme” a la seva vida, segons ha explicat a Regió7 Lluís Soler, qui, juntament amb la seva dona, ha estat al capdavant de l’establiment durant els darrers dotze anys. El negoci havia adquirit molta fama entre els clients de la Clínica Sant Josep, tant pacients com treballadors, pels seus cafès, entrepans i un menú “molt casolà". Els amos del local l’han posat a la venda a l’espera que un comprador segueixi amb el bar o li doni un altre ús.
El bar va obrir portes fa gairebé cinquanta anys per dos germans molt coneguts al barri de les Escodines i a tot Manresa, en general, que estaven casats amb dues germanes. “Tothom se’n recorda d’ells. Era un negoci molt casolà quan ho portaven”, assegura Soler. Explica que “quan els va arribar l’hora de jubilar-se, un dels germans va posar en traspàs el negoci. Nosaltres, com a clients, en saber aquesta notícia, vam canviar de feina per adquirir-lo”.
El valor afegit que va caracteritzar l’Escvt al llarg d’aquests anys, comenta, va ser el “tracte cap als clients i l’amor i carinyo” amb el qual feien tots els entrepans. “Els clients se sentien com si estiguessin a casa. Fèiem servir productes bons i de proximitat, un cafè de qualitat i un menú casolà fet per la meva dona”, detalla. També servien pastes, pizzes i plats combinats
A partir d’ara, Lluís Soler buscarà una feina que li permeti “gaudir de més tranquil·litat i, sobretot, de la família”. Abans d’emprendre el projecte de la cafeteria amb la seva dona havia estat professional de les arts gràfiques durant més de vint anys.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”