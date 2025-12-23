Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripBus Manresa-BarcelonaEpisodi de neuLoteria de NadalFacturació CerdanyaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Tanca la històrica cafeteria l'Escvt de Manresa

Els propietaris del bar, ubicat al carrer dels Caputxins i de gran renom entre els clients de la Clínica Sant Josep pels seus cafès i entrepans, van abaixar la persiana el passat divendres 19 de desembre per buscar “un canvi de ritme” a la seva vida

La façana de la cafeteria l'Escvt

La façana de la cafeteria l'Escvt / Arxiu particular

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

La històrica cafeteria l’Escvt de Manresa, ubicada al carrer dels Caputxins, va abaixar la persiana el passat 19 de desembre perquè els seus propietaris buscaven “un canvi de ritme” a la seva vida, segons ha explicat a Regió7 Lluís Soler, qui, juntament amb la seva dona, ha estat al capdavant de l’establiment durant els darrers dotze anys. El negoci havia adquirit molta fama entre els clients de la Clínica Sant Josep, tant pacients com treballadors, pels seus cafès, entrepans i un menú “molt casolà". Els amos del local l’han posat a la venda a l’espera que un comprador segueixi amb el bar o li doni un altre ús. 

El bar va obrir portes fa gairebé cinquanta anys per dos germans molt coneguts al barri de les Escodines i a tot Manresa, en general, que estaven casats amb dues germanes. “Tothom se’n recorda d’ells. Era un negoci molt casolà quan ho portaven”, assegura Soler. Explica que “quan els va arribar l’hora de jubilar-se, un dels germans va posar en traspàs el negoci. Nosaltres, com a clients, en saber aquesta notícia, vam canviar de feina per adquirir-lo”.

Interior de la cafeteria l'Escvt

Interior de la cafeteria l'Escvt / Arxiu particular

El valor afegit que va caracteritzar l’Escvt al llarg d’aquests anys, comenta, va ser el “tracte cap als clients i l’amor i carinyo” amb el qual feien tots els entrepans. “Els clients se sentien com si estiguessin a casa. Fèiem servir productes bons i de proximitat, un cafè de qualitat i un menú casolà fet per la meva dona”, detalla. També servien pastes, pizzes i plats combinats

A partir d’ara, Lluís Soler buscarà una feina que li permeti “gaudir de més tranquil·litat i, sobretot, de la família”. Abans d’emprendre el projecte de la cafeteria amb la seva dona havia estat professional de les arts gràfiques durant més de vint anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents