Primer impacte econòmic
El primer mes de pesta porcina ha costat més de 62 milions d’euros a les empreses exportadores catalanes
El Japó, les Filipines, Taiwan, Malàisia i Mèxic, que l’any passat van comprar productes derivats del porc per valor de 10,6 milions d’euros, han bloquejat les importacions després de la declaració del brot a Cerdanyola
800 milions d’euros en joc: el Govern busca reduir l’impacte de la pesta porcina
María Jesús Ibáñez
L’any passat, cada setmana les empreses del sector porcí catalanes van exportar mercaderies per valor de gairebé 10,6 milions d’euros al Japó, les Filipines, Taiwan, Malàisia i Mèxic. Però en els 30 dies que han passat des que el 28 de novembre es van notificar oficialment els dos primers casos de pesta porcina africana (PPA) als voltants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) aquests ingressos han caigut a zero. S’han esfumat. Ni el Japó, ni les Filipines, ni cap dels altres tres països esmentats, a més de Sud-àfrica i de Tailàndia, accepten l’entrada als seus territoris de productes derivats del porc procedents d’Espanya, mentre aquí es mantingui activa la malaltia. I el mateix els ha passat a les companyies de la província de Barcelona, que el 2024 van vendre una mitjana de 3,9 milions d’euros a la Xina i que des de la declaració de la PPA han vist com també aquest important mercat se’ls tancava. Així han anat les coses, la indústria càrnia catalana ha deixat d’ ingressar, durant aquest primer mes de pesta porcina a Catalunya, un import de 62,14 milions d’euros, segons es desprèn de les dades d’exportacions facilitades per la Conselleria d’Agricultura.
La xifra podria ser fins i tot superior si es té en compte que la crisi va arribar just a les portes de la campanya de Nadal, un dels moments àlgids de vendes per a moltes d’aquestes empreses, però fonts del sector consultades per aquest diari prefereixen no fer estimacions que consideren que poden acabar sent aleatòries. Demanen prudència i confien que les negociacions que s’estan portant a terme «al més alt nivell», segons ha repetit en prou ocasions el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, arribin finalment a bon port i l’ impacte econòmic es mitigui. «També depèn –apunten les mateixes fonts– del tipus de productes que es venen a aquests set països, perquè, en alguns casos, hi ha hagut empreses que han pogut derivar la producció que tenien destinada per exemple en el cas del Japó cap a mercats similars com Corea del Sud o els Estats Units, que sí que continuen important», indiquen.
I tot i que el conseller Ordeig avançava la setmana passada que el Japó (un dels països més estrictes en termes de bioseguretat alimentària) ha acceptat finalment que desembarquin al país els contenidors de mercaderies que havien sortit d’Espanya abans del 28 de novembre, la gran incògnita ara és saber si aquest mercat, a què el 2024 es van exportar 87.383 tones de porcí, per valor de 349,2 milions d’euros, mantindrà les restriccions els 12 mesos que té estipulats després de la declaració que el brot de pesta porcina a Catalunya està controlat. «Estem treballant perquè això no sigui així i que Tòquio accepti com més aviat millor la regionalització de les importacions, com ha passat recentment amb França i amb el Canadà», va explicar el titular d’Agricultura.
Els preus en origen baixen el 26%
Una cosa haurà ajudat a pal·liar la situació, això sí, la baixada dels preus en origen (el que cobren els ramaders quan venen els animals), que suma ja el 26% des de l’inici de la crisi i que permet a la indústria abaratir costos. També suposa que els criadors estan deixant d’ingressar respecte a l’última de novembre,una mitjana de 31,2 milions d’euros en el conjunt d’Espanya, on se sacrifiquen entorn d’un milió de caps de bestiar porcí setmanals. «El problema és que, en aquest moment, només podem vendre producte al mercat domèstic o, a tot estirar, a Europa, i això implica que per col·locar tal quantitat de mercaderia, la indústria espanyola necessita que els seus preus siguin competitius, o almenys més baixos que els d’Alemanya», argumenta Rossend Saltiveri, portaveu del sector porcí al sindicat Unió de Pagesos.
El 71% de les exportacions de porc catalanes són de carn fresca, refrigerada o congelada, que l’any passat van suposar uns ingressos per a les empreses del sector de 3.036 milions d’euros. El 29% restant va correspondre a les vendes de derivats i subproductes (des d’embotits, conserves i salaons fins a la triperia i les farines), per les quals se’n van facturar 1.227 milions. D’aquests gairebé 4.300 milions que en conjunt va exportar Catalunya, una mica més de 756 milions van tenir com a destinació els països que ara han bloquejat les compres per culpa de la pesta porcina.
En total, el 2024, 258 empreses catalanes van exportar productes porcins de manera regular per tot el món, tot i que la xifra s’eleva a 458 si es té en compte aquelles que ho van fer de manera puntual. França, la Xina, Itàlia, el Japó i Polònia van ser, per aquest ordre, els cinc principals mercats dels productes catalans.
