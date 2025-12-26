Samsung llança un videojoc basat en intel·ligència artificial per detectar de manera precoç el deteriorament cognitiu
Coincidint amb la Setmana del Cervell, Samsung Espanya ha presentat The Mind Guardian, una eina digital gratuïta innovadora que utilitza la intel·ligència artificial per a l’autoavaluació de la memòria en persones majors de 55 anys.
Samsung Espanya ha fet un pas significatiu en la intersecció entre tecnologia i salut amb el llançament de The Mind Guardian, un videojoc basat en intel·ligència artificial dissenyat per al cribratge a gran escala de signes primerencs de deteriorament cognitiu, un dels primers símptomes associats a malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.
L’aplicació, pensada per a persones majors de 55 anys sense símptomes evidents, ofereix una prova d’autoavaluació de la memòria accessible, gratuïta i fàcil d’utilitzar. Amb una precisió del 97%, el projecte es posiciona com un avenç rellevant en la detecció precoç de les demències, patologies que només a Espanya afecten unes 800.000 persones.
Com funciona?
El seu aspecte més innovador és la combinació de tres elements cientificotecnològics: la gamificació de proves de memòria convencionals per a la detecció del deteriorament cognitiu utilitzades en entorns sociosanitaris, i l’anàlisi basada en intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic (machine learning), complint els criteris de validesa psicomètrica en la construcció dels tests digitalitzats.
Després d’una sessió d’uns 45 minuts, The Mind Guardian ofereix als usuaris una solució senzilla i d’accés universal per identificar possibles signes de deteriorament cognitiu.
Un propòsit real
En un context en què la detecció precoç resulta clau per millorar la qualitat de vida dels pacients, The Mind Guardian agilitza la detecció inicial per afavorir un accés més primerenc a teràpies i tractaments.
Avalat per la Societat Espanyola de Neurologia i per la Societat Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental (SEPSM), busca reduir barreres i facilitar la planificació personal i familiar davant de possibles diagnòstics.
Un projecte amb més d’una dècada d’investigació
L’origen de The Mind Guardian es remunta al 2014, quan es va crear un grup de recerca multidisciplinari a les universitats de Vigo i Santiago de Compostel·la, integrant perfils dels àmbits tecnològic i sociosanitari.
A partir d’aquests treballs, el Grup d’Enginyeria de Sistemes Telemàtics (GIST) del centre de recerca atlanTTic, pertanyent a la Universidade de Vigo, va desenvolupar una bateria de sis videojocs orientats a avaluar diferents tipus de memòria i atenció, tots ells basats en tests convencionals utilitzats en entorns clínics.
Entre el 2016 i el 2023, aquestes eines van ser provades en centres de dia, associacions de persones grans i entitats especialitzades en demències, com l’Associació Gallega de Familiars amb Alzheimer (AFAGA). Els resultats més recents, obtinguts a partir de 152 usuaris, van confirmar una precisió del 97% i una alta acceptació per part dels participants.
Els estudis van permetre concloure que l’avaluació de la memòria episòdica, semàntica i procedimental era suficient per identificar de manera estadísticament significativa si una persona estava sana, presentava deteriorament cognitiu lleu o patia demència en un procés de cribratge. El projecte va culminar amb una tesi doctoral i diverses publicacions en revistes científiques d’alt impacte, a més de validacions d’usabilitat realitzades en diversos països europeus.
De la recerca a l’aplicació
El 2022, Samsung Iberia i la Universidade de Vigo van començar a explorar la possibilitat d’oferir aquestes proves en format d’aplicació gratuïta per a l’autoavaluació en l’àmbit domiciliari i facilitar així un cribratge inicial a gran escala. Finalment, el 2024, es va signar un conveni de col·laboració entre la Universidade de Vigo i Samsung Iberia per impulsar el desenvolupament i la posada a disposició de The Mind Guardian, dels drets del qual és titular la Universidade de Vigo.
Amb aquest llançament, Samsung reforça la seva aposta per la innovació amb impacte social, demostrant com la tecnologia i la intel·ligència artificial poden convertir-se en aliades clau per afrontar alguns dels grans reptes de la salut pública.
