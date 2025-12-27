Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entrevista

Beatriz Calvo (Nunsys): "Canàries és un autèntic hub tecnològic i empresarial"

Parlem amb Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group

Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group durant la seva intervenció en l'esdeveniment de Saragossa

Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group durant la seva intervenció en l'esdeveniment de Saragossa / Nunsys

Per què van triar expandir-se a Canàries?

Decidim fer el salt a Canàries perquè reuneix factors molt atractius per a qualsevol empresa tecnològica: talent qualificat, estabilitat laboral i un ecosistema que està creixent amb força. A més, la posició estratègica de l'arxipèlag, com a pont entre Europa, Àfrica i Amèrica, ens va semblar clau per a projectes amb projecció internacional.

Quines oportunitats podria presentar Canàries com a hub empresarial o d'inversió?

Canàries s'ha consolidat com a molt més que una destinació turística: avui és un autèntic hub tecnològic i empresarial. Per a Nunsys, això significa oportunitats en diversos fronts. D'una banda, el règim fiscal especial de les illes és únic a Europa, amb incentius molt potents per a projectes d'innovació i tecnologia. Per un altre, la connectivitat internacional i la infraestructura avançada —parcs científics, centres de recerca, cables submarins— faciliten la implantació de projectes amb projecció global.

A més, hi ha un altre factor que per a nosaltres també és estratègic: el sector audiovisual. A Nunsys, el negoci audiovisual és una línia clau, i Canàries s'ha convertit en un pol molt rellevant en aquesta indústria, impulsat precisament per aquests avantatges fiscals que atreuen rodatges, productores i projectes internacionals. Això genera un ecosistema dinàmic on la tecnologia i la creativitat es troben, i ens permet oferir solucions integrals en un mercat en plena expansió.

Podria compartir un cas específic d'èxit que hagin aconseguit gràcies a estar a Canàries?

Alguna cosa que ens fa sentir especialment orgullosos és la nostra col·laboració amb el Govern de Canàries en diversos projectes i serveis relacionats amb la ciberseguretat i la protecció de dades i infraestructures crítiques. Alguns exemples són l'Oficina Tècnica de Seguretat per a la Conselleria d'Educació, els centres de ciberseguretat gestionada, CiberSOC, de diversos ajuntaments de les illes o el suport tècnic a Promotur Turisme de Canàries. Ser presents a les illes ens ha permès donar una resposta ràpida i pròxima, i aquestes referències ens han consolidat també com a referent en ciberseguretat a la regió.

Quin impacte ha tingut ser allà quant a creixement, ingressos o projecció internacional per a vostès?

La nostra presència a Canàries representa actualment uns 3 milions d'euros anuals, aproximadament un 1% del total del grup. Pot semblar poc, però el potencial de creixement és enorme. A més, ser aquí ens ha obert portes per a projectes amb abast internacional, gràcies a la posició estratègica de l'arxipèlag i a la connectivitat que ofereix.

En 2026 farem un pas més creant un establiment permanent a Canàries, per a aprofitar al màxim els avantatges que ofereix el règim fiscal i potenciar el nostre creixement.

Quins consells li donarien a altres empreses que estiguin considerant expandir-se a Canàries?

El nostre consell és clar: aprofitin l'ecosistema i el talent local. Canàries ofereix avantatges fiscals únics, suport institucional a través d'entitats com Proexca, i un entorn que afavoreix la innovació i l'estabilitat. Si es busca créixer en un lloc amb qualitat de vida, projecció internacional i un ecosistema tecnològic en expansió, Canàries és una aposta segura.

