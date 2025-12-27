Un dinar per reivindicar el poder de la inclusió
La Fundació Ampans, en el marc del seixantè aniversari, reconeix un any més la feina dels treballadors del Centre Especial de Treball amb un àpat a la discoteca Wow de Manresa carregat d’emotivitat i festivitat que aplega empreses i empleats
Un any mes, i en el marc del seixantè aniversari, Ampans va reconèixer la feina dels treballadors i treballadores del Centre Especial de Treball (CET). Més de 200 empleats van assistir el passat dijous 18 de desembre al tradicional dinar a la discoteca Wow per gaudir d’una vetllada emotiva i festiva, i alhora enviar un missatge a la societat que cap limitació física, sensorial, intel·lectual o psicosocial és un impediment per assolir una plena inclusió social i laboral amb autonomia, capacitats i talent.
L’esdeveniment va comptar amb la presència del president d’Ampans, Lluís Sánchez, el director general de l’entitat, Toni Espinal, i la responsable de persones del CET, Marta Milian. També hi van ser convidades les empreses clients de l’entitat: Consorci del Bages, FUB, Cots i Claret, Viscola, Formato 3, Avinent Group i Piscines de Manresa
El Centre Especial de Treball dona feina a prop de 400 persones -incloent-hi Icària Iniciatives Socials, la nova integració- en els sectors de jardineria, Garden (Garden Ampans), neteja i bugaderia, indústria, consergeria, medi ambient, arts gràfiques, quiosc, supermercats (Caprabo), restauració (Canonge, Casino i pròximament Divers, al nou edifici de La Parada) i les marques pròpies com Formatges Muntanyola i Vins Urpina. Va ser creat el 1969 per generar oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat i risc d’exclusió. La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i orientats a la integració de tots els treballadors.
El dinar va començar a les 3 de la tarda. Els empleats van anar ocupant la sala de la discoteca i es van distribuir, seguidament, pels diferents estands amb menjar i beguda. Hi havia embotits, pa, fideuà, porcions de pizza, nuggets… Els assistents omplien els seus estómacs mentre petaven la xerrada amb els companys de feina i antics amics i esperaven l’inici del plat fort de la vetllada: els reconeixements, els sorteigs i el ball.
Abans, però, va ser el torn dels parlaments, encapçalats per Lluís Sánchez i Toni Espinal. El president d’Ampans va agrair la feina de totes les persones que integren l’entitat i va explicar que l’objectiu és el dia a dia. «No tenim un final ni una meta, sinó que el nostre repte és superar-nos en tots els sentits perquè tots puguem dir que tenim la feina que desitgem i necessitem». I va cloure la intervenció amb un missatge carregat d’emoció: «les tecnologies són importants en els nostres reptes, però soc romàntic i crec en les persones».
Per la seva part, el director general, va recordar que el compliment dels objectius ha estat gràcies a les 1.600 persones que treballen per fer «una societat millor i donar oportunitats a les persones que ho necessiten». «Voliem fer una empresa que fos social, sostenible, rentable, oferint bons serveis i de qualitat, situant les persones al davant, i ens n’hem sortit».
Espinal va presentar el pla estratègic 2024-26 exposant els principals eixos d’actuació. En primer lloc, va assenyalar la generació de llocs de treball. «Aquest any hem generat quaranta llocs de treball per a persones amb dificultats. Nosaltres n’hem incorporat gairebé un centenar del centre que hem incorporat, Icària. Com cada any unes 200 persones a través de l’acompanyament del servei d’inserció han aconseguit una feina nova i moltes d’elles en empreses ordinàries a casa nostra».
En segon lloc, va destacar la generació de noves oportunitats. «Diversificar més els negocis perquè tothom pugui trobar un lloc de feina, millorar la formació i intentar que totes les feines que generem tinguin un sentit i que els treballadors se sentin còmodes cuidant-los al màxim perquè despleguin el seu potencial». Finalment, va cloure la seva intervenció assegurant la creació de dues noves residències. «Donarà sortida a l’acolliment residencial a 150 persones que ens estaven esperant i donar-los l’opció de trobar les seves oportunitats».
Posteriorment, va ser el torn dels treballadors. Van pujar a l’ascenari quatre treballadors, dos amb un bagatge marcat a la fundació, i dos de recent incorporació. Tots ells van posar en valor la tasca de l’entitat. «Ampans és família, oportunitat i futur», deia la Joana, qui està fent pràctiques al Canonge i aviat la contractaran com a cambrera. Un altre d’ells, en Raül, treballador als Serveis a la Indústria, va recitar un poema que va fer esclatar de riure els assistents per l’originalitat dels seus versos.
Els parlaments van finalitzar amb l’entrega dels reconeixements als treballadors que finalitzen la seva etapa laboral per antiguitat o perquè fan el salt a empreses ordinàries. Van passar a recollir les seves plaques acompanyats de responsables d’empreses en Josep Maria, en Manuel, en Marc, en Diego Román, l’Oscar i en Moisès.
«Sou collonuts». «Us trobaré molt a faltar». «M’he sentit compromès, estimat i valorat». «Han estat els meus millors anys laboralment». Aquestes van ser algunes de les frases que els premiats van deixar anar en les seves parlaments per mostrar el seu agraïment a molts anys de feina i somriures.
Carlos Martínez, treballador de Serveis a la Indústria: «La feina que faig m’agrada i m’omple»
El Carlos té 24 anys i va començar a treballar a Ampans des que va acabar l’ESO a l’institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Està als serveis a la indústria i fa tasques de neteja de separadors de Maxion Wheels. «La feina que faig m’agrada i m’omple», afirma.
Jordi Preñanosa, comunicació Ampans: «El que més gaudeixo és fer fotos per reportatges»
Capta les millors instantànies de molts esdeveniments a Manresa. En Jordi té 33 anys i des del 2018 compagina la seva feina a comunicació Ampans amb Manresa Diari. Explica que el que més li agrada de la seva feina és «fer fotos per reportatges i galeries».
Blanca Plasencia, treballadora de Serveis a la Indústria: «Ampans m’ha obert un ventall de possibilitats»
La Blanca, de 29 anys, ha fet un llarg recorregut a Ampans. Va entrar-hi als 18 fent de monitora de menjador i ara treballa als serveis a la indústria. «He trobat una gran família. La veritat és que Ampans m’ha obert un ventall de possibilitats», assegura.
Josep Maria Estruch, encarregat de producció: «Els meus anys a l’entitat han estat els millors»
Gaudia del tracte diari amb la gent. En Josep Maria feia d’encarregat de producció al CET i s’ha jubilat als 60 després de tretze anys a Ampans, on diu que ha passat «els millors» dels seus 43 anys treballats. S’encarregava que els companys fessin bé la feina.
