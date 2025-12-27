tribuna
Flors i violes?
És temps de nous propòsits i desitjos i aquesta peça vol ser això, una carta als reis. Avui em toca ser realista, em toca tocar de peus a terra i descriure una situació que està angoixant a centenars de persones autònomes, micropimes i pimes.
Tothom recorda l’any 2020, un any en què l’arribada d’un virus diferent, va desencadenar en una situació inèdita, compartida i estranya. Efectivament estem parlant de la Covid. Un virus que ens va generar moltes incerteses i que va fer que visquéssim situacions fins aleshores impensables. Tots a casa, restriccions severes per circular llevat dels essencials i activitats aturades arreu del país. Em vull aturar aquí, ja que la resta, forma part del nostre record per sempre més, amb milers de morts i gent malalta per sempre més que no és poc...
Bé, anem al gra. M’he aturat en l’activitat. Molts dels qui em llegiu, vàreu haver de tancar portes sense massa explicacions, vàreu haver d’enviar la gent a casa i vàreu entrar en un escenari d’incertesa enorme, ja que en cap cas sabíeu què havíeu de fer i fins quan. Continuaven arribant els venciments, les nòmines, els lloguers, els impostos... pagar i no cobrar, tot en un marc de dubtes sense data final. I apareix la Verge! O no...
Des del govern central, s’impulsa tot un reguitzell d’ajudes per no aturar l’activitat i és en aquest moment que apareix l’ICO (Instituto de Crédito Oficial) i ofereix als empresaris i persones autònomes, unes línies de finançament a tipus molt econòmic i amb la garantia del mateix Estat en un 85% per injectar liquiditat, les anomenades línies ICO-Covid. Semblava la salvació i de fet ho va ser per un conjunt d’empreses, especialment les més grans. Aquests productes es tractarien mitjançant les entitats bancàries que gestionarien l’allau de sol·licituds. Efectivament, no em passa per alt l’intermediari, les entitats bancàries, aquelles que vàrem haver de rescatar entre tots i que encara no han tornat la milionada prestada malgrat treure pit cada exercici amb beneficis estratosfèrics.
Continuem. Aquestes entitats es van afanyar a contactar amb els seus extenuats clients per oferir un producte dissenyat per fer aflorar liquiditat al sistema i que la roda no deixés de girar, però en molts casos ho van condimentar amb les seves espècies, i així reduir el seu risc. A què em refereixo? Doncs al fet que en el cas de Pimes i Persones Autònomes, hi van incorporar un aval no previst per l’Estat que era el del sol·licitant i van canviar, en molts casos, altres productes ja existents per aquest nou i amb millors garanties. El retorn, era al cap de cinc anys, és a dir, ara.
I estem en els cinc anys, i què ens trobem? Ens trobem que malgrat haver continuat amb l’activitat i liquidant els impostos rigorosament, el mercat no ha permès en moltes ocasions, poder millorar les tresoreries i, per tant, s’han dedicat els recursos generats en molts casos a atendre el cost financer que s’arrossega des d’aleshores, no es poden amortitzar de cop els deutes i cal un refinançament que no volen fer (bancs). L’Estat va fer el que havia de fer, i ara el tema està en mans de les entitats bancàries qui sense cap mena d’escrúpol, han posat en marxa la premsa per fer-nos desaparèixer i ells poder cobrar, un cop munyits els titulars, de l’Estat. La situació és extrema i creieu-me que estesa. Els qui diàriament estem fent visites, per raó del càrrec, i ens ho fan saber els seus responsables, no entenem com no s’actua per salvar milers de llocs de treball i com no s’ofereix noves oportunitats de seguir vius amb refinançaments amables que allarguin la pervivència de centenars de negocis. No es demanen regals, es demana temps. Ningú en parla...
Dediquem molts esforços a l’emprenedoria, però qui se’n fa càrrec dels qui ja ho van fer d’emprendre i ara es troben d’aquesta manera? Jo ja ho he fet saber a Patronals i al Govern, que cal actuar ja, fer servir eines com l’ICF, o el mateix ICO i obligar els bancs a tractar el tema ajudant, no enfonsant. Proposo, una línia de préstec a 10 anys, si voleu amb revisió de les garanties estatals i complementat amb l’aval dels representants, amb possibilitats d’amortitzacions anticipades sense cost i només aplicable als productes ICO-Covid.
M’agradaria que els partits amb representació a Madrid i al Parlament, en lloc de mostrar-nos baralles estèrils, afrontessin el problema i li donessin màxima prioritat. Catalunya, format un 85% per Pimes i Persones Autònomes reclama ajuda i la necessita per a demà.
Ens hi posem? Tal com començava l’article, no tot són flors i violes....
