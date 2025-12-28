Amb les garrofes
Esperança i escepticisme
Arriba a la fi el 2025 i faré el meu personal balanç no exhaustiu de l’any. I enfocant, alhora, la lupa i el prismàtic. De prop i de lluny. De prop, a la meva ciutat, Manresa, el balanç crec que és positiu. Un any que continua mostrant una alta activitat de la societat civil. Des de les entitats s’ha continuat empenyent una gran programació cultural en tots els camps. La proliferació d’actes, exposicions, conferències, accions artístiques, porta a moltes coincidències en el calendari que, malgrat tot, indiquen que hi ha gent a la ciutat i la comarca per omplir els actes. L’èxit de les programacions de Manresana d’Equipaments i del Galliner se supera any rere any en nombre d’espectacles i d’espectadors. Cal destacar la presentació del projecte de nou Arxiu Comarcal i la inauguració del Museu del Barroc de Catalunya, que és un salt qualitatiu per la ciutat que la situa en els circuits de turisme cultural de Catalunya. En el camp de l’educació el nou mapa d’inscripció escolar per evitar la segregació ha funcionat. I continua l’expansió de la Universitat de Manresa amb col·laboracions amb institucions com Althaia en l’Edifici del Coneixement. O la Universitat Politècnica que es marca l’horitzó de la Fàbrica Nova en plena restauració. Els serveis sanitaris i sociosanitaris van establint millores i alguns serveis innovadors a escala catalana, com la integració salut-social. En aquest àmbit cal assenyalar la nova Oficina d’atenció a la gent gran o el Servei d’orientació a famílies.
En el camp econòmic hi haurà nou sòl industrial al Pont nou i al Parc Tecnològic. I els resultats econòmics del Bages per al 2025 mostren una tendència de creixement sostingut, amb el teixit empresarial de la comarca superant els 9.000 milions d’euros de volum de negoci. Manresa i comarca continua essent de les que té un pes industrial sobre el PIB més alt de Catalunya.
S’ha culminat la recollida selectiva d’escombraries, no sense alguns punts que caldrà corregir per culpa de l’incivisme d’una minoria de ciutadans. S’ha inaugurat l’edifici de l’Alcoholera i està en marxa el nou complex d’AMPANS a La Parada i, a punt, els edificis de Sostre Cívic a la carretera del Pont de Vilomara. S’ha engegat la remodelació del carrer Guimerà i es reprenen les obres de l’Edifici de la Delegació de Govern. I per celebrar Nadal, ens arriba la concessió de 25 m€ pel Pla de Barris que significarà una sotragada al Centre Històric. I també la notícia de la creació a Manresa d’un taller de trens de RENFE, amb nous llocs de treball industrials.
En quins àmbits amb responsabilitat compartida amb la Generalitat i l’Estat, no s’està avançant a la velocitat que seria necessària? L’emergència del català que amb els primers passos fets des de l’àrea de català de l’ajuntament, en caldran molts més, amb moltes corresponsabilitats. L’emergència de l’habitatge assequible, on caldrà cavalcar sobre les propostes dels governs supralocals no només per rehabilitar, sinó per construir nous pisos en nou sol edificable. El tensionament per augment sobtat de població i la necessitat de canvis estructurals i millores laborals en els principals segments dels serveis: sanitat, escola, benestar social. I finalment, la lentitud en abordar dècades de nul·la inversió en el transport ferroviari per RENFE.
I és en aquestes escales més altes on fa la sensació que els temes endèmics no es desencallen. A escala catalana, un govern en minoria i una oposició incapaços, per ara, de posar-se d’acord en un programa de canvi valent. A escala espanyola, amb la continuïtat d’un model econòmic, insostenible a mitjà termini, pel pes creixent d’ocupació precària; i un estat que no fa net dels seus aparells sectaris i polititzats cap a la ultradreta. I finalment, a escala internacional, sembla que avancem cap a la recomposició d’imperis continentals: Amèrica pels americans, Europa a les botes del pinxo armat de Putin, i l’Àfrica per la Xina, els mercenaris russos i el control polític- religiós en pugna entre estats islàmics, àrabs o turc.
Aquest balanç em referma en un gran escepticisme sobre la capacitat d’abordar els grans reptes globals, estatals i catalans. Per això, només l’actuació de proximitat com a ciutadans responsables i des dels municipis és la que permet millorar la vida quotidiana en molts aspectes; i minimitzar, fins allà on es pot, els efectes negatius de polítiques decidides més lluny, o de fenòmens globals molt inabastables. Així que, aferrem-nos a l’esperança més clara que té escala local. I per això, davant d’aquesta realitat, són incomprensibles algunes actituds locals derrotistes, alguns tarannàs de mala llet i d’agror i d’altres d’autoflagel·lació. Repetim-ho: l’esperança comença molt a prop. De fet, és l’aplicació d’aquell eslògan que deia: «Cal pensar globalment i actuar localment». Però hi ha gent entestada a girar-lo al revés: «Ignorar globalment, per no fer, ni deixar fer, localment». Quan el què ens cal davant l’escepticisme global, és l’esperança local.
