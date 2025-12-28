Opinió
A veure qui troba nous vedells d’or
Hi ha una excepció en l’esfera europea enmig de l’onada de rècords històrics dels índexs borsaris més importants i seguits. La Borsa de Dinamarca ha caigut el 23% des de principis d’any, un descens causat per la caiguda de dos dels seus valors estrella fins fa tot just 12 mesos. La farmacèutica Novo Nordisk, que ha caigut el 47%, i l’empresa d’energies renovables Orsted, que val un 64% menys respecte a fa un any.
Les expectatives de creixement esperades que hi havia dipositades en el fabricant del medicament contra la diabetis i l’obesitat Ozempic i en un dels grans agents contra la descarbonització no s’han complert. La competència, la regulació o la simple punxada d’una bombolla poden enfonsar cotitzacions i arruïnar els accionistes que van comprar quan el valor tocava el cel.
És un avís a navegants en plena efervescència que serveix per a totes les empreses i sectors. És el cas de l’Ibex 35, índex de referència espanyol. El 2025 no només ha trencat el seu rècord històric del 2007, sinó que ha superat els 17.000 punts, i s’ha erigit en el millor índex entre els països desenvolupats. La seva empenta s’ha degut a l’empenta dels valors bancaris. El Santander ha guanyat el 122%; el BBVA, el 109%, i CaixaBank, el 97%. Els altres dos valors entre els cinc pesos pesants de l’Ibex són Inditex, que s’ha revaloritzat el 13% i Iberdrola, el 36%. Entre els cinc representen el 60% del valor total de l’índex.
El fet que pocs valors siguin els responsables de generar experiències positives (Espanya) i negatives (Dinamarca) també ha impulsat el mercat més important del món: Wall Street. Les grans tecnològiques, empeses per l’ànsia inversora en intel·ligència artificial, han mantingut, amb algun ensurt, l’interès inversor en la borsa nord-americana. Nvidia s’ha consolidat com l’empresa més valorada del planeta. Val 4,4 bilions de dòlars. La segueix Apple, amb 4 bilions. La tercera i la quarta posició se la disputen Alphabet/Google (3,7) i Microsoft (3,6).
¿Estan inflades les expectatives de creixement dels beneficis nets per acció d’aquests valors? Aquesta és la pregunta que circula en totes les meses de contractació i que també es fan els responsables de les polítiques monetàries, saberuts analistes i altres experts. Mai les valoracions de les companyies capdavanteres en borsa (reflectides en el PER -price earning ratio-) havien estat tan elevades. Qualsevol canvi d’escenari econòmic o ensurt geopolític pot fer un tomb al mercat. Si Nvidia tus, la resta del món es refreda. I si s’engripa, la resta agafarà pulmonia.
Si la borsa va bé, què es pot dir de les matèries primeres que han servit històricament com a refugi en moments de turbulència. L’or s’ha revaloritzat el 70%; la plata, el 140%, i el platí, el 145%. Nous rècords que reflecteixen la sacietat dels inversors a diversificar els seus actius el màxim possible «per si de cas». En el balanç negatiu de l’any, el bitcoin. Tret de recuperació d’última hora, la criptomoneda per excel·lència haurà perdut el 5% el 2025. És clar que no tant com el cacau, el 48% menys, i les patates, el 77% cap avall. ¿Ho ha notat quan ha anat a comprar aquests productes i els seus succedanis? No. Com el preu del petroli de referència, que ha caigut el 18%, cosa que no es reflecteix immediatament a les estacions de servei.
Els inversors, com vol exposar la portada d’aquest últim número de l’any, miren el pròxim exercici amb cautela, sabedors que tant optimisme de cara al 2026 comença a ser sospitós. Els tipus d’interès estables gràcies al control de la inflació i els pressupostos expansius de les grans empreses asseguren un altre any de béns. Els principals informes afirmen que el món creixerà al voltant del 3% aquest any. ¿Algú recorda les amenaces de la guerra comercial empresa per Donald Trump i l’efecte que havia de tenir en el context econòmic? El temps i la memòria passen molt ràpid.
El protagonista de La quimera d’or, pel·lícula dirigida i interpretada per Charles Chaplin, representava els pioners que es dirigien a Alaska per trobar fortuna. No sempre van sortir ben parats de l’aventura, plena d’ensurts i perills. Per a la seva pel·lícula, Chaplin es va basar en la història real del grup Donner, expedició que els anys 1846-1847 va quedar atrapada a la neu i es va veure obligada a menjar-se fins i tot les sabates.
El primer quart de segle ha sigut ple d’inesperades tragèdies. Els atemptats de l’11S del 2001 van obrir el segle, va seguir la gran crisi financera i econòmica iniciada el 2008, la pandèmia i les guerres, començant per la invasió russa d’Ucraïna, a més del Sudan, Gaza i altres guerres més oblidades. Tot això ha passat en 25 anys.
Cal estar amarrats per al que pugui venir. Com l’entranyable Charlot.
