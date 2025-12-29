Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
Unió de Pagesos convoca tractorades al llarg de la C-25 durant aquest matí, amb concentracions a Gurb i Cervera
ACN
Una quarantena de tractors del Bages, Berguedà i Solsonès estan col·lapsant aquest matí la C-25 amb una tractorada de protesta convocada per Unió de Pagesos (UP) per reclamar més control de la fauna cinegètica, arran del brot de pesta porcina africana que està posant en risc la ramaderia del país. La tractorada de la Catalunya central se suma a les convocades avui al llarg de l'Eix Transversal.
La convocatòria de la pagesia del territori s'ha fet a la benzinera El Lleó, a Sallent, des d'on els vehicles estan accedint a la C-25 per anar fins a Gurb, on hi ha convocada una de les dues grans concentracions de la pagesia, aquest matí. L'altra és a Cervera, fins on viatgen en marxa lenta pagesos de Calaf i Igualada. A l'Eix Transversal, a l'alçada de Gurb, està previst que al migdia es llegeixi un manifest.
Josep Guitart, coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, reclama que hi hagi un control efectiu de la fauna salvatge que, recorda, "suposa un problema sanitari, malmet els conreus i genera accidents de trànsit". Guitart insisteix que "fa més d'una dècada que reclamem aquest control de la sobrepoblació, tant de senglars com de cabirols i conills. Ara s'està fent una matança de porcs a la zona zero de la pesta, però el que reclamem són plans de control per a un equilibri de tot el territori. Menys fauna salvatge suposa menys risc, menys danys i menys accidents, perquè tres de cada deu estan provocats per senglats i cabirols. És una qüestió de país", diu Guitart, que recorda que el sector ha d'afrontar altres riscos, com l'acord amb Mercosur. "No ens quedarem de braços plegats", alerta el coordinador d'UP al Bages.
Aquest matí, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha mostrat "màxim respecte i empatia" amb les tractorades que ha convocat Unió de Pagesos i ha defensat que no es pot fer "tot de cop". En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha assegurat que els primers pagaments dels ajuts pels brots de dermatosi nodular, una de les qüestions que reclama el sector, es faran aquesta setmana i la resta "a principis de l'any que ve". "Més ràpid hauria sigut impossible", ha afirmat. Sobre la pesta porcina africana (PPA), ha esperat que aquesta setmana estigui feta la seqüenciació per saber l'origen del brot i "descartar definitivament" la teoria del laboratori.
Ordeig ha defensat que la seqüenciació requereix un "procés laboriós" i s'ha compromès a anunciar-ho un cop ho tinguin. En aquest pas hi participa un laboratori europeu, el Ministeri i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB).
En relació amb les protestes dels pagesos d'aquest dilluns, que tenen com a principal reivindicació la gestió de la fauna cinegètica, Ordeig ha admès que és un àmbit on "calia actuar des de fa molt de temps", però ha defensat que els "resultats" no arribaran "en quatre dies". "Hem de fer un punt d'inflexió, sí. El farem, sí", ha respost.
